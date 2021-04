HiPay supporta la crescita online del fashion brand Rinascimento.com

Con l’integrazione dei digital payments del Gruppo Fintech HiPay, l’e-commerce di abbigliamento femminile Rinascimento.com (marchio italiano parte di Teddy Group insieme a Terranova, Calliope, QB24 e Kitana) permetterà ai propri clienti di effettuare acquisti online, scegliendo tra differenti metodi di pagamento internazionali, tra cui i prodotti dei circuiti American Express, Visa e Mastercard, Maestro e Paypal in gateway, e decidendo se ricevere il prodotto presso il proprio domicilio oppure ritirando il bene nello store di fiducia, grazie all’attivazione del Click & Collect. Un servizio che, stando alla ricerca dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano in collaborazione con Netcomm, è cresciuto nell’ultimo anno e soprattutto in ragione della pandemia globale, arrivando a costituire la scelta del 65% dei retailer soprattutto per evitare di creare code in cassa e assembramenti negli store fisici.

“L’integrazione con i sistemi di pagamento di HiPay si inserisce all’interno del nostro piano strategico volto all’omnicanalità e alla crescita del brand all’estero. Il nostro obiettivo era offrire anche online una migliore esperienza di acquisto tramite una customer journey rapida e sicura, accessibile da diversi device. Traguardo gradito dai nostri clienti che mostrano una fiducia crescente verso il metodo carta di credito e optano sempre meno per il contrassegno” spiega Grazia Albanese, E-Commerce Manager di Teddy Group.

La digitalizzazione del Retail passa anche attraverso la sicurezza delle transazioni online

Il marchio italiano di abbigliamento femminile usufruirà anche della protezione del tool antifrode HiPay Sentinel, strumento nativo della piattaforma HiPay in grado di individuare e prevenire in tempo reale eventuali transazioni fraudolente all’interno dell’e-store, attraverso le tecnologie del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale. Una scelta che accanto a quella del Click & Collect, testimonia la necessità del comparto Retail di innovarsi e accelerare il processo di digitalizzazione grazie a player esperti del mercato digitale.

“Oltre a una ricerca costante di innovazione dal punto di vista tecnologico, la forza del Gruppo HiPay è l’attenzione a ogni singolo progetto. La nostra attività di consulenza a supporto di ogni merchant permette di creare collaborazioni performanti, sia in termini di conversion rate sia per l’espansione costante del marchio anche oltre i confini nazionali” aggiunge Paola Trecarichi, General Manager di HiPay Italia.