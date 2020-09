Ticketing cashless: la soluzione Ingenico per gli Open payments nei trasporti

Il 16 e 17 Settembre presso l’Hotel Savoia di Bologna, Ingenico presenterà OP2GO la nuova soluzione che agevola l'accettazione delle carte bancarie contactless come titoli di viaggio per lo sviluppo delle Smart city [...]

In occasione del convegno “20 anni di Club Italia – La Storia di Tutti Noi” in programma il 16 e 17 Settembre presso l’Hotel Savoia di Bologna, Ingenico presenterà la nuova soluzione disegnata per gestire gli Open Payments nell’industria dei trasporti. Grazie ai nuovi terminali di pagamento OPEN/1500 e OPEN/2500 di facile integrazione nei tornelli delle stazioni e nelle validatrici di autobus e tram, OP2GO agevola l’accettazione delle carte bancarie contactless come titoli di viaggio per lo sviluppo delle smart city.

Le carte bancarie come titoli di viaggio

Partner di Club Italia (Contactless Technologies Users Boards) da più di dieci anni, Ingenico ha vissuto con l’Associazione le diverse fasi del processo di evoluzione dei sistemi di bigliettazione elettronica, essendo protagonista dei progetti più importanti di Open Payments lanciati in Italia e realizzati in collaborazione con le aziende di trasporto, i fornitori di tecnologie, i circuiti bancari.

Le soluzioni di ticketing cashless sia a bordo mezzo che sui tornelli che accettano carte bancarie come titoli di viaggio sono ormai una realtà presso i principali operatori italiani ed europei. E la ricerca di soluzioni più semplici e adatte per l’utenza ha vissuto una accelerazione proprio durante il periodo di emergenza.

Programma e modalità di partecipazione all’evento sono disponibili online sul sito di Club Italia