Sicurezza certificata e garantita per i terminali Ingenico - Pagamenti Digitali

Importante riconoscimento per Ingenico Italia sul fronte della sicurezza: il gruppo ha annunciato che la sua applicazione di pagamento CB2 è stata certificata per lo standard PCI P2PE (Point-to-Point Encryption) su tutte le famiglie di prodotto, inclusi i sistemi self-service, i terminali mobile POS e le PIN Pad per il Retail, tra cui la nuova Lane3000. Grazie a questa certificazione, tutti i clienti di Ingenico, sia banche che retailer, possono contare su una gestione end-to-end dei terminali POS conforme ai massimi livelli di sicurezza, riducendo al contempo i rischi di frodi e i costi della compliance PCI.

In particolare, i terminali Ingenico possono ora essere dotati di applicazioni di pagamento con la sicurezza end-to-end certificata dal PCI Security Standards Council, che identifica i requisiti che una soluzione di pagamento deve soddisfare per essere accettata come “sicura” in ogni ambiente operativo. Al momento Ingenico Italia è l’unica società in Italia a offrire una soluzione certificata PCI P2PE e PCI PIN per la gestione sicura dei terminali. Da rilevare che l’ottenimento di entrambe le certificazioni ha coinvolto tutti i processi di Ingenico (installazione, manutenzione, riparazione, help desk, assistenza tecnica, aggiornamento software, riconfigurazione, customizzazione, servizi di fidelizzazione e a valore aggiunto). Dal punto di vista della qualità, Ingenico ha recentemente rinnovato la certificazione internazionale ISO9001:2015 per le attività, i servizi, i processi e le proprie strutture, confermando la conformità alla ISO22301:2012 relativa ai processi di Business Continuity.

“Siamo orgogliosi che le nostre procedure e soluzioni di pagamento abbiano raggiunto un ulteriore livello di eccellenza, dimostrando l’attenzione dell’azienda nell’offrire a retailer e banche dispositivi, soluzioni e processi sempre più sicuri ed efficienti – ha affermato Cristiano Viganò, Managing Director di Ingenico Italia –. Le certificazioni ottenute rappresentano un obiettivo importante, in cui si concretizzano le azioni quotidiane, le nostre strategie e i programmi di miglioramento realizzati. Questi elevati livelli di qualità e sicurezza raggiunti rafforzano ulteriormente la posizione di Ingenico come il partner ideale nella diffusione di soluzioni per l’accettazione dei pagamenti elettronici.”