TheFork adotta il POS del sistema Zucchetti

Nuova tappa per TheFork nell’integrazione con i più popolari POS italiani. L'obiettivo è quello di gestire le transazioni del ristorante, calcolare il conto e creare fatture, ma soprattutto incrementare la produttività del locale. Ecco come [...]

Alla fiera Host, l’app TheFork ha annunciato l’integrazione con il POS dei software di gestione di Zucchetti.

L’obiettivo è quello di agevolare le operazioni per i gestori, accelerando i tempi del conto per i clienti. Ecco come.

POS: da fine anno TheFork adotterà il sistema Zucchetti

Nuova tappa per TheFork nell’integrazione con i più popolari POS italiani. A Tilby si sono aggiunti, infatti, IlConto, Zmenu, Posby, Ristoquick e Posmaster3, per gestire le transazioni del ristorante ed eseguire procedure come il calcolo del conto e la creazione di fatture.

WHITEPAPER E-commerce: ecco i nuovi attacchi cyber da cui difendersi Digital Payment E-Commerce

Ma oggi i POS vantano sempre più opzioni e, dialogando con sistemi di gestione della ristorazione come TheFork Manager, sono in grado di incrementare la produttività del locale.

L’integrazione con il sistema Zucchetti sarà effettiva alla fine del 2023. Consentirà la visualizzazione in real time dell’ordine effettuato, accompagnato dal prezzo: sia sul POS Zucchetti del ristorante che sull’app di TheFork del cliente.

Sarà dunque disponibile in tempo reale un preconto digitale per pagare con TheFork Pay senza aspettare la versione cartacea del conto, risparmiando tempo. Ciò sarà inoltre possibile sia con la prenotazione tramite TheFork, sia in caso di pagamento al tavolo con il QR Code di TheFork. L’integrazione consentirà infine al ristorante di inserire in maniera automatizzata le prenotazioni online via TheFork sul POS.

In crescita i pagamenti digitali

Gli italiani preferiscono i pagamenti digitali con carta e smartphone. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, i pagamenti digitali si attestano a quota 8,5 miliardi di transazioni nel 2022, in crescita del +18% rispetto all’anno precedente.

I pagamenti da smartphone hanno archiviato l’anno scorso, registrando 15,5 miliardi di euro (+119% rispetto al 2021), con un transato medio pro capite di 6,4 milioni di utenti.

“TheFork sta lavorando da tempo con successo all’integrazione con i POS e il lavoro intrapreso con Zucchetti risulta in tal senso particolarmente strategico. La nostra comune missione infatti è aiutare i gestori a ottimizzare il proprio business, rendendo al contempo l’esperienza dei clienti quanto piú semplice e gratificante. Integrare TheFork Manager nei POS Zucchetti significa semplificare il lavoro del ristoratore, ma anche accelerare l’adozione dei pagamenti digitali da parte dell’intera filiera”, commenta Carlo Carollo, Country Manager di TheFork.