Idemia lancia Greenpay, portafoglio di offerte end-to-end sostenibile per le istituzioni finanziarie

Idemia, leader globale nell‘Identità Aumentata, si impegna ad abbandonare l’ atteggiamento odierno del “take-make-waste” per ridisegnare le nostre abitudini sulla base delle preoccupazioni ambientali stimolate dal tempo presente. Sviluppare soluzioni che generano meno rifiuti di plastica e carta, riducendo l’inquinamento del suolo e dell’acqua e minimizzando anche l’impronta di carbonio: queste alcune delle priorità della società, che ora lancia sul mercato Greenpay, lo strumento sostenibile finalizzato a valorizzare ogni parte della catena del valore delle carte di pagamento.

Greenpay, iniziativa ecologica end-to-end, comprende prodotti, servizi, processi e programmi di compensazione delle emissioni di carbonio per aiutare le istituzioni finanziarie a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile. Fra le proposte, soluzioni ecologiche per il corpo delle carte, servizi avanzati relativi alle carte come imballaggi eco-progettati, stampa su richiesta di vettori di carte certificati PEFC/FSC, avvisi digitali e documenti elettronici.

Cambiamento di paradigma ambientale

Con questo strumento, Idemia apre di fatto la strada al cambiamento di paradigma ambientale della comunità dei pagamenti. Greenpay dimostra infatti come l’innovazione possa essere una forza positiva per la società e l’ambiente ed è una positiva affermazione dell’impegno di Idemia a ripensare a come progettare, utilizzare e riutilizzare la plastica nel settore dei pagamenti, offrendo al contempo ai clienti soluzioni ambientali all’avanguardia.

Negli ultimi mesi, i clienti Idemia in tutto il mondo, tra cui America Latina, Stati Uniti, Europa e Asia, hanno adottato Greenpay. Per esempio: