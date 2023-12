I trend che stanno rivoluzionando il settore dei pagamenti digitali in Italia ed Europa

La rivoluzione dei pagamenti è in corso, e ne abbiamo sempre più evidenza con soluzioni che emergono sia per le aziende che per le fintech che intendono essere disruptive e sviluppare nuovi casi d’uso in settori chiave come, ad esempio, il welfare aziendale, la mobilità, e il turismo. Questo processo di cambiamento risponde a due esigenze principali: da un lato le aziende e le fintech hanno bisogno di soluzioni facili da integrare e conformi alle normative. Dall’altro, l’adozione massiva di dispositivi portatili ha fatto entrare l’utilizzo delle applicazioni e dei servizi digitali nella vita di tutti i giorni, cambiando aspettative e routine dei loro clienti.

La finanza integrata come leva di sviluppo

La maggior parte dei casi d’uso innovativi, tra cui quelli citati, in ambito pagamenti digitali fa leva sulla finanza integrata, che consente ad aziende e operatori non finanziari – attraverso un fornitore di Banking-as-a-Service (BaaS) – di offrire servizi finanziari integrati nelle loro offerte ai loro clienti, senza la necessità di diventare essi stessi istituti di pagamento regolamentati. Alcuni BaaS, come l’azienda che dirigo, riescono a superare la definizione tradizionale della finanza integrata in quanto, attraverso una piattaforma modulare, possono rendere i servizi di pagamento adattabili alle diverse e complesse esigenze di ogni tipo di azienda. Negli anni, realtà come la nostra hanno accompagnato con successo tante fintech nel loro percorso di crescita e alcune di loro sono diventate unicorni, come ad esempio Qonto e Swile.

Retail Report 2022: sei italiani su 10 preferiscono le carte di credito al contante (Credits: Adyen)

Nuove opportunità dalla PSD2

L’emergere di numerosi istituti di Moneta Elettronica (IMEL) e Istituti di Pagamento (IP) in Europa può essere attribuito a due importanti mutamenti dello scenario finanziario.

In primo luogo, all’evoluzione della legislazione spinta soprattutto dalle direttive europee come la PSD2 per aumentare la concorrenza nel settore dei pagamenti. Questo nuovo panorama normativo ha aperto infinite opportunità e lentamente, ma inesorabilmente, nuovi operatori come gli IMEL e le IP hanno iniziato a gestire flussi finanziari significativi. Si pensi, ad esempio, come la nostra realtà, che è un IMEL regolamentato, ad oggi abbia emesso quasi 5 milioni di carte ed elaborato oltre 58 miliardi di euro di transazioni. Per questo motivo, negli ultimi anni le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali hanno adottato una posizione più decisa nel delineare le loro aspettative di compliance per gli operatori finanziari.

Gli standard e i requisiti richiesti sono aumentati in modo significativo, e solo le realtà che danno priorità alla conformità e alla sicurezza informatica potranno sopravvivere nel lungo periodo. Ciò richiederà ingenti investimenti finanziari e umani, una sfida che molti degli attuali player nel contesto della finanza integrata stanno affrontando con difficoltà.

Le attività antiriciclaggio e contro le frodi finanziarie

Prendendo il caso della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML-CFT), questa è essenziale per tutti gli operatori finanziari, data la loro posizione centrale nel monitoraggio dei flussi e delle transazioni finanziarie. Sebbene questi requisiti normativi possano apparire tediosi per le fintech e le aziende desiderose di lanciare rapidamente i loro progetti, esserne pienamente conformi è vitale e significa che la soluzione BaaS che stanno adottando è affidabile e robusta.

Come IMEL regolamentato, l’azienda in cui opero gestisce direttamente il quadro di controllo AML-CFT e si impegna a snellire i requisiti normativi e i processi di verifica grazie a innovazioni che rendono fluido l’intera esperienza cliente. Sin dall’acquisizione da parte di Société Générale nel 2019, abbiamo continuamente sviluppato la nostra compliance. Nel 2023, abbiamo ulteriormente rafforzato le capacità di sorveglianza dell’antiriciclaggio e delle frodi finanziarie, implementando una piattaforma all’avanguardia basata sull’intelligenza artificiale, progettata e sviluppata in collaborazione con SAS.

La spinta della trasformazione digitale

Il secondo elemento che ha significativamente caratterizzato e modificato il settore finanziario è stato l’aumento esponenziale dell’utilizzo di nuove tecnologie. La finanza integrata offre notevoli vantaggi, molti dei quali possono aprire le porte a nuove fonti di reddito per le fintech e per le aziende. Un suo punto di forza fondamentale è l’interoperabilità delle soluzioni, che consente la perfetta integrazione di nuovi servizi finanziari in una soluzione esistente, come ad esempio un’applicazione mobile. Riducendo al minimo i reindirizzamenti e le interruzioni, questo approccio crea un’esperienza cliente ottimale in grado di produrre tassi di conversione più elevati e avere un impatto positivo sulla fidelizzazione dei clienti.

Osservando le aziende che hanno implementato o stanno implementando il proprio processo di trasformazione digitale, l’integrazione di elementi finanziari nel percorso del cliente è diventata un imperativo per ottenere una crescita continua del business. Inoltre, l’offerta di servizi finanziari integrati, come i pagamenti SEPA e con carta, ha il potenziale per creare nuove fonti di reddito. Le aziende possono infatti aumentare la gamma di servizi e aprire la strada a nuove soluzioni che rispondano alle esigenze dei loro clienti, contribuendo al tempo stesso a mantenere la rilevanza e a rafforzare la fiducia nel brand.

Conclusioni

In uno scenario dei servizi finanziari in continua evoluzione, l’ascesa della finanza integrata è emblematica del processo di trasformazione. Alimentati dai cambiamenti normativi, tecnologici e dall’impegno per la compliance, i BaaS esemplificano infatti la simbiosi tra innovazione e conformità, e creano un ciclo positivo di semplicità e fluidità che pone il cliente al centro dell’esperienza di pagamento. Ecco perché siamo globalmente ottimisti sulle prospettive dei BaaS e, su scala più ampia, degli operatori del settore. Essi favoriscono la concorrenza nel panorama dei servizi finanziari, dando alle fintech e alle aziende un nuovo potente strumento di fidelizzazione e una nuova fonte di reddito, e ai loro clienti una scelta e un’esperienza di pagamento ottimizzata.