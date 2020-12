Banca Sella aderisce al programma Cashback

Banca Sella si aggiunge al numeroso elenco di istituti di credito che consentono ai propri clienti di accedere al programma Cashback di Stato direttamente dalla propria app. Come spieghiamo nel dettaglio in questo servizio, il programma Cashback promosso dal Governo prevede un rimborso in denaro sugli acquisti effettuati con le carte di pagamento nei negozi fisici. Il rimborso è pari al 10% dell’importo su ogni transazione, con un tetto massimo per ogni singola spesa di 150 euro. Nel mese di dicembre per accedere al programma è necessario effettuare un minimo di 10 transazioni, mentre nei semestri successivi il numero minimo sarà di 50 transazioni, per un rimborso massimo di 150 euro a semestre. I clienti di Banca Sella nei prossimi giorni potranno accedere al programma Cashback direttamente dall’app Sella, in pochi minuti e in tutta sicurezza e senza la necessità di ricorrere allo Spid e all’applicazione appositamente progettata, che in questi giorni ha avuto più di un problema di operatività. Per completare l’iscrizione e registrare le proprie carte di pagamento è necessario seguire le istruzioni riportate nella sezione dell’app dedicata al cashback, da cui sarà inoltre possibile monitorare facilmente il “bonus cashback” progressivamente accumulato. A partire da gennaio 2021 i clienti potranno anche vincere alcuni premi aggiuntivi messi in palio dalla banca e che verranno estratti con cadenza trimestrale.

