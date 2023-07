Le nuove partnership di Nexi sono con Shopware per l’eCommerce B2b e Aicel per diffondere XPay migliorando la customer experience. Ecco i dettagli.

Le nuove partnership di Nexi: Shopware

L’accordo declinerà l’evoluzione del commercio B2B in tema eCommerce e pagamenti digitali in Europa, nell’ambito dei mercati come Pharma, Retail e Forniture.

Per Shopware l’accordo con Nexi rappresenta un ulteriore passo per espandere i propri servizi in Europa e in particolare in Italia.

La partnership strategica, Platinum siglata a livello europeo, permetterà di migliorare le capacità di incasso online per i commercianti B2b e per mercati verticali specifici in forte crescita, in ambito europeo.

La PayTech europea punta a guidare la transizione verso un’Europa senza contanti. Per Shopware l’intesa con Nexi consolida il proprio posizionamento nella regione DACH, oltre a un’espansione in Italia e nel Sud Europa. L’integrazione dei gateway Nexi con le soluzioni Shopware permette un’integrazione di sistema più fluida, velocizzando il processo di attivazione, senza interruzioni per i commercianti.

“Le nostre competenze nel mondo dei pagamenti, unite alla nostra forte presenza territoriale, aiuteranno Shopware a espandere ulteriormente la propria attività e a sfruttare un’ampia offerta di metodi di pagamento

locali”, commenta Omar Haque, Head of Group E-commerce di Nexi.

Le nuove partnership di Nexi: Aicel per XPay

La convenzione permette anche a realtà medio-piccole che vendono prodotti e servizi online di implementare nelle loro piattaforme Xpay, la soluzione di Nexi per l’eCommerce, a condizioni vantaggiose “ed esclusive”.

Per i merchant (1300 aderenti all’Associazione italiana commercio elettronico, Aicel) vuol dire ottimizzare la gestione delle vendite online. I vantaggi per i consumatori consistono nel semplificare e velocizzare gli acquisti. Per perfezionare la customer experience.