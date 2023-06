BKN301 porta i pagamenti digitali sui taxi in Georgia

BKN301 permetterà ai clienti dei taxi in Georgia di pagare le corse dallo smartphone. Ecco come funzionano i pagamenti digitali della fintech.

BKN301: pagamenti digitali a bordo dei taxi in Georgia

Sui taxi della capitale georgiana, dove finora era possibile usare solo i contanti per pagare, sbarcano i pagamenti digitali.

BKN301 ha infatti firmato un’intesa con il Comune di Tbilisi. Grazie all’accordo, sarà possibile pagare le corse a bordo dei taxi, per la prima volta in Georgia, direttamente dallo smartphone.

Mediante Keepz, sarà sufficiente scansionare un codice QR con il proprio smartphone per eseguire transazioni da parte di cittadini e turisti.

Ogni tassista della città avrà a disposizione un QR code con cui i passeggeri potranno effettuare il pagamento digitale della corsa. Basta passarlo allo scanner con il proprio smartphone per accedere a Apple Pay su iPhone o Google Pay su dispositivi Android. Non è necessaria la registrazione ad alcuna piattaforma. Il pagamento è immediato, infatti il tassista riceverà l’importo direttamente sul proprio conto bancario.

La Georgia è sempre più cashless society

BKN301 è la fintech dedicata alle soluzioni di banking-as-a-service focalizzata sui mercati ad alto tasso di crescita. La Georgia sta crescendo in maniera significativa nel mercato dei pagamenti digitali. Da 254 milioni di transazioni totalizzate nel 2018, ha superato i 670 milioni nel 2022. L’incremento medio è del 28% di CAGR negli ultimi 10 anni.

A questo aumento ha contribuito anche la crescita del numero di turisti, passati da circa 6 milioni nel 2015 ad oltre 9 milioni nel 2019. Anche nella capitale georgiana cercano modalità di pagamenti digitali oltre il contante. Nel primo trimestre del 2023, nel Paese, i pagamenti digitali hanno prodotto entrate superiori di quasi il 40% rispetto al pre-pandemia.

“La nuova soluzione sviluppata per la municipalità di Tbilisi dimostra ancora una volta come una cultura dei pagamenti digitali inizia da progetti che abbiano un impatto concreto sulla vita delle persone”, commenta Stiven Muccioli, CEO & Founder of BKN301: “Insieme al Sindaco Kakha Kaladze abbiamo ideato una soluzione semplice e di facile utilizzo sia per i clienti, sia per i tassisti, che aiuterà la città a evolvere partendo da un settore estremamente importante come quello della mobilità”.