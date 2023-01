Si spazia dall'open banking al green banking, passando per il Buy Now, Pay Later (BNPL) e i programmi cashback. Ecco le sfide nel fintech [...]

Sono sette le tendenze fintech per il 2023 secondo Qonto. Si spazia dall’open banking al green banking, passando per il Buy Now Pay Later (BNPL) e i programmi cashback. Ecco le sfide da affrontare quest’anno nel fintech.

Qonto: le sette tendenze fintech per il 2023

Al fine di comprendere meglio lo scenario attuale e futuro, Qonto ha messo sotto la lente le sette principali tendenze fintech da non perdere di vista.

Secondo la soluzione di business finance management europea, quest’anno si distinguerà per l’embedded finance e le soluzioni open banking, le sfide all’insegna della sostenibilità, del BNPL e dei programmi cashback.

L’open banking non ha ancora sprigionato il proprio potenziale e nel corso del 2023 si attendono ulteriori sviluppi, oltre a update della direttiva, e di conseguenza vantaggi per il settore fintech con la futura PSD3 e novità nell’open finance.

Nel 2023 la fatturazione elettronica si sta espandendo al B2B. L’e-invoicing rimarrà centrale non solo in Italia, ma sul panorama europeo (per esempio in Francia), dove ci si aspettano importanti novità.

Da una ricerca di Qonto emerge che il 79% delle PMI è pronto a offrire una corsia privilegiata a un servizio di banking che comprenda anche l’emissione delle fatture elettroniche.

Si prevede che la base di utenti Soft POS, ovvero applicazioni capaci di trasformare smartphone e tablet in terminali di accettazione di pagamenti con carta, crescerà del 475% a livello globale entro il 2027.

Gli altri trend

Juniper Research prevede che l’adozione di un modello Banking-as-a-service produrrà una crescita delle entrate nel settore del 240% entro il 2027. Nei prossimi mesi sarà possibile diversificare i canali digitali per permettere una fruizione più veloce dei servizi, anche al di fuori dei classici canali bancari.

Gli obiettivi di sostenibilità impattano le scelte strategiche delle aziende. L’innovazione finanziaria ricoprirà un ruolo sempre più attivo e propositivo nella gestione di percorsi ESG. Il mercato green banking registra una continua crescita, tanto che si stima che il 25% degli utenti passerebbe a istituti bancari con priorità ESG più alte.

Le offerte di cashback B2B, i programmi di ricompensa fissa, stanno accelerando anche nel 2023. Nuovi servizi e opportunità di cashback sono ancora in fase di test per numerosi player.

Il BNPL (Buy Now Pay Later) rimarrà una tendenza significativa anche quest’anno. Pesa l’incertezza sul futuro di questo modello di business a causa dell’aumento dei tassi di interesse: commissioni più elevate per i commercianti, in rialzo il rischio di mancato pagamento eccetera.

Il settore fintech è in rapida e imprevedibile evoluzione. La pandemia ha accelerato la trasformazione, arricchendo di sviluppi e innovazioni il triennio 2020-2022. Nel 2023 le novità tecnologiche daranno nuovi input al mondo finanziario, permettendo alle realtà del mercato di potenziare le proposte commerciali, rinnovando le esperienze dei clienti, incrementando i ricavi.