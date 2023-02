L'alleanza permetterà ai merchant di pagare in modo dilazionato. Grazie all'integrazione del Bnpl, in fase di checkout, le aziende possono competere e crescere in maniera efficace [...]

Grazie alla partnership fra BigCommerce e Scalapay, la piattaforma di eCommerce conquista un nuovo metodo di pagamento agile in fase di checkout.

Infatti i clienti di BigCommerce possono disporre del Buy Now Pay Later (Bnpl) di Scalapay, al fine di aumentare le vendite.

Partnership fra BigCommerce e Scalapay

Grazie all’alleanza fra le due aziende, i merchant e le agenzie della piattaforma di BigCommerce potranno offrire ai propri clienti i vantaggi del Buy Now Pay Later.

L’integrazione da parte dell’app di Scalapay è nativa ed è disponibile in Italia, Spagna e Francia. L’accordo abilita, dunque, lo scambio dati nell’ambito della piattaforma.

Grazie all’uso di un’interfaccia comune, tutti i merchant e le agenzie che usano la piattaforma di BigCommerce metteranno a disposizione dei propri clienti i benefici del Buy Now Pay Later, per pagare a rate.

Il pagamento è dilazionato e prevede tre rate, senza interessi o costi addizionali. Consente ai consumatori di comprare via eCommerce, ricevendo subito la merce e pagando a rate.

Secondo Consumer Behaviour Report di BigCommerce, tra chi usa il metodo di pagamento in Italia, il 32% preferisce la convenienza e la trasparenza del BNPL. Inoltre il 41% riesce a fare shopping, senza sforare il proprio budget. Rientrare nel budget, in epoca di inflazione alta e caro bollette, è una priorità per tutti.

L’alleanza

La partnership consente all’unicorno italiano Scalapay di ampliare il raggio d’azione a livello internazionale, allargando la propria customer base. Infatti l’integrazione sarà prossimamente disponibile in ulteriori Paesi. Invece BigCommerce permetterà ai merchant di abilitare il servizio, offrendo un’esperienza di pagamento rateale con cui migliorare la propria competitività.

La collaborazione con Scalapay portare “valore e traffico qualificato a merchant ed agenzie in tutta Italia, migliorandone le prestazioni in termini di tassi di conversione e di ordini medi”, commenta Irene Rossetto, Team lead di BigCommerce in Italia.

“Riteniamo essenziale ascoltare il mercato e comprendere quali siano le sue richieste”, conclude Simone Mancini, CEO di Scalapay: “Il Buy Now, Pay Later diventa sempre più strategico per i merchant nostrani che necessitano di un CMS sicuro, veloce e agile”.