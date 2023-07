L'intelligenza artificiale supporta i merchant con la semplificazione dei processi, riducendo i costi e creando una brand identity personalizzata. Ecco le otto novità per ottimizzare le strategie eCommerce delle Pmi [...]

Shopware svela AI Copilot con otto nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

La nuova versione si distingue per usare l’AI come fattore di differenziazione nel settore dell’eCommerce. Ecco come.

Shopware AI Copilot: 8 nuove funzionalità

Shopware toglie i veli ad AI Copilot per ottimizzare le strategie eCommerce delle Pmi. La nuova release è disponibile per tutti i clienti.

Ecco le otto nuove funzionalità:

riepilogo generato dall’AI delle recensioni dei prodotti;

dei prodotti; assistente per generare parole chiave delle immagini ;

; supporto nel CMS per generare contenuti via AI ;

; personalizzazione del messaggio di checkout ;

; classificazione dei clienti mediante l’AI;

mediante l’AI; generazione via AI delle caratteristiche del prodotto ;

; traduzione delle recensioni tramite l’intelligenza artificiale;

delle recensioni tramite l’intelligenza artificiale; assistente AI Export.

Il riassunto di tutte le recensioni di un prodotto, nella pagina dei dettagli dell’articolo, permetterà ai clienti di visualizzare i feedback utili per prendere decisioni. Chi legge non dovrà dunque scorrere ogni recensione.

La scelta delle keyword appropriate aiuta inoltre a identificare quelle più rilevanti all’interno del database. La funzionalità di fornire i suggerimenti in automatico accelera infine la creazione di opzioni di filtro nello storefront.

“L’Intelligenza Artificiale ha il potenziale per inaugurare la prossima rivoluzione industriale, supportando i merchant attraverso la semplificazione dei processi, la riduzione dei costi e la creazione di una brand identity personalizzata“, commenta Stefan Hamann, co-fondatore e co-CEO di Shopware. “Le funzionalità basate sull’IA” (…) faranno emergere le Pmi che le adottano “rispetto alla concorrenza”.

Coniugare l’open commerce con l’intelligenza artificiale

In qualità di soluzione di open commerce, Shopware si fonda su un ampio ecosistema di partner, clienti e sviluppatori. Tutti gli attori contribuiscono infatti al successo della piattaforma.

Grazie all’integrazione della tecnologia AI, Shopware permette dunque alle aziende di ogni dimensione di avvantaggiarsi di opportunità in termini di efficienza e creazione di valore.

“Attraverso la stretta collaborazione con l’ecosistema della nostra community e i principi dell’open-source, le soluzioni (…) basate sull’Intelligenza Artificiale possono essere sviluppate e testate insieme”, ha concluso Hamann. “Questa sinergia contribuisce” infatti a innovare “il commercio online in modo sostenibile per tutte le parti coinvolte”. “Apre dunque la strada a una nuova era di efficienza nell’eCommerce, in cui le aziende di medie dimensioni svolgono un ruolo cruciale”.