Pagamenti contactless, la nuova normalità per consumatori ed esercenti

Combinando velocità, convenienza e sicurezza, il contactless costituisce uno dei metodi di pagamento più popolari e sicuri per i clienti Visa e sarà cruciale per la ripresa economica in Europa nel momento in cui le restrizioni decadranno e i negozi riapriranno [...]

Sempre più consumatori ed esercenti si affidano a soluzioni “touch-free” come metodo di pagamento sicuro e senza interruzioni per effettuare acquisiti: due terzi (65%) dei consumatori a livello mondiale dichiara di voler mantenere o aumentare in futuro la frequenza dei propri pagamenti in modalità contactless che, durante la pandemia, sono passati dall’essere una comodità a una vera e propria necessità. Grazie allma aggiore fiducia, in meno di un anno da quando 29 paesi in tutta Europa hanno aumentato la soglia dei pagamenti contactless in risposta alla pandemia da Covid-19, Visa ha processato 1 miliardo di pagamenti contactless aggiuntivi, laddove prima sarebbe stato necessario inserire il PIN.

“I pagamenti contactless sono diventati popolari perché combinano velocità e convenienza con la sicurezza. Infatti, le carte contactless possiedono il tasso di frode più basso di qualsiasi altra tipologia di pagamento e nei paesi in cui vengono più utilizzate, le frodi nei punti vendita sono ai minimi storici. L’abilitazione di pagamenti contactless sarà la chiave della ripresa economica in Europa e anche se l’innalzamento della soglia non rivitalizzerà da solo l’economia europea, sarà un passo nella giusta direzione, dal momento che darà ai consumatori fiducia nello spendere, e fornirà a negozi, ristoranti e altri retailer una spinta proprio nel momento in cui ne hanno più bisogno” commenta Charlotte Hogg, Chief Executive Officer Europe di Visa.

Con la pandemia, contactless ed eCommerce spiccano il volo

In Europa oltre l’80% dei pagamenti, come documentato dalla ricerca Visa, all’interno dei negozi è attualmente contactless. In Francia e Germania, il numero di transazioni contactless è aumentato rispettivamente di due terzi e di quasi la metà rispetto all’anno precedente. Del miliardo di transazioni processate da Visa, 400 milioni hanno avuto luogo nel Regno Unito, e ci si può aspettare un’ulteriore crescita a seguito dell’annuncio dell’innalzamento della soglia dei pagamenti contactless a 100 sterline entro fine anno.

Anche la popolarità dell’e-commerce sta aumentando in tutta Europa, dove oltre 15 paesi hanno registrato una crescita del 40% o più delle transazioni e-commerce a dicembre 2020 rispetto all’anno precedente. Visa lavora a stretto contatto con clienti e partner per abilitare digitalmente oltre 8 milioni di piccole imprese in tutta Europa, supportandole nella transizione per consentire ai loro clienti di effettuare acquisti nel modo in cui desiderano.