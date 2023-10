Il corso di Learnn, dal 9 all'11 ottobre, sarà l'occasione per apprendere competenze su IA, dati, Analytics, design, social, advertising e conversion, per aumentare le vendite nell'eCommerce. Ecco come registrarsi [...]

Dal 9 all’11 ottobre la piattaforma di formazione Learnn terrà un evento online dove TikTok e Shopify potranno svelare i loro consigli per vendere con l’IA (intelligenza artificiale).

Il corso online C2023 sarà l’occasione per apprendere i segreti degli specialisti dell’eCommerce, in vista del Black Friday. Ecco quando si terrà e come partecipare.

Come registrarsi al corso online C2023

La piattaforma di formazione per lo sviluppo di competenze digitali Learnn terrà un evento online gratuito di formazione dal 9 all’11 ottobre.

Sarà l’occasione per illustrare le best practice di affermati professionisti del mercato in 24 workshop.

Per partecipare, occorre registrarsi sul sito.

Black Week: come vendere di più con l’IA

La Black Week, la settimana dello shopping in sconto del Black Friday, ha chiuso il 2022 in Italia, registrando una crescita del 197% delle vendite. Ma con l’intelligenza artificiale è possibile aumentare le vendite.

Per non arrivare impreparati al 24 novembre, la data ufficiale del venerdì nero di quest’anno, conviene seguire il corso online sulla piattaforma di formazione per lo sviluppo di competenze digitali.

Infatti Learnn ha raccolto TikTok, Shopify, Spotify e Stripe, fra gli altri, per insegnare come vendere di più con l’IA.

In particolare, Learnn ha chiesto alle piattaforme di eCommerce di svelare la ricetta segreta dell’IA, dei dati, Analytics, design, social, advertising e conversion, per aumentare le vendite.