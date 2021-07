Con SIA, Banking Circle lancia il nuovo servizio di pagamenti istantanei in Europa

Grazie all'infrastruttura di rete ultraveloce, sicura e a bassa latenza SIAnet, la Payments Bank per la new economy potrà fornire alle istituzioni finanziarie e alle imprese europee sue clienti, e quindi ai loro utenti finali, pagamenti istantanei in tutta Europa al minor costo possibile e con il migliore livello di affidabilità [...]

Grazie all’infrastruttura di rete ultraveloce in fibra ottica SIAnet, la Payments Bank per la new economy con sede a Lussemburgo consentirà alle istituzioni finanziarie e alle imprese europee di trasferire pagamenti istantanei in meno di 10 secondi, con un importo massimo attualmente fissato a 100.000 euro per singola transazione, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, in linea con lo schema SEPA Instant Credit Transfer dello European Payments Council (EPC). L’infrastruttura di rete ad alta velocità, sicura e a bassa latenza SIAnet soddisfa appieno le specificità dei pagamenti istantanei in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni e rappresenta un canale unico di accesso alle principali piattaforme di pagamento nazionali e internazionali come il servizio di regolamento TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) dell’Eurosistema, ma anche la piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale RT1 di EBA Clearing.

“Banking Circle vuole rendere i pagamenti cross-border più veloci e convenienti per le banche e altre realtà del settore dei pagamenti, con un conseguente miglioramento del servizio offerto ai loro clienti. Grazie alla collaborazione con SIA, Banking Circle potrà fornire ai propri clienti, e quindi ai loro utenti finali, pagamenti istantanei al minor costo possibile e con il migliore livello di affidabilità. Un connubio tecnologico perfetto che consentirà a chiunque di effettuare pagamenti istantanei in Europa” ha commentato Michael Boel, Head of Local Clearing di Banking Circle.

Inoltre, la partnership con l’azienda hi-tech europea nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity consentirà ai clienti di Banking Circle di beneficiare della concessione ottenuta da SIA e Colt dalla Banca Centrale Europea come Network Service Provider per ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway). Oltre a TIPS, SIAnet abilita anche tutte le principali realtà del sistema finanziario europeo all’accesso alla piattaforma per il regolamento dei pagamenti di importo rilevante TARGET2, alla piattaforma di regolamento titoli TARGET2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema ECMS e ad eventuali altri nuovi servizi e applicazioni.

“Per SIA – aggiunge Cristina Astore, Direttore Sales Northwest Europe e DACH Region di SIA – è un altro importante successo a livello internazionale nell’ambito dei servizi di rete. Grazie alla integrazione della nostra infrastruttura con i principali provider di public cloud presenti sul mercato, è stato possibile attivare il nuovo servizio per i pagamenti digitali in pochi mesi ed è ora disponibile per tutti i clienti attuali e futuri di Banking Circle”.

Immagine fornita da Shutterstock