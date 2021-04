viafintech: anche i clienti di illimity bank possono depositare contanti al supermercato

viacash è una funzionalità innovativa di viafintech che, integrata nell'app di mobile banking della banca digitale diretta del Gruppo illimity, consente ai clienti di gestire il denaro in modo digitale, intelligente ed efficiente attraverso oltre 1000 punti vendita in Italia tra cui Penny Market e Carrefour [...]

A partire da oggi, anche i clienti di illimitybank.com, la banca digitale diretta del Gruppo illimity, potranno depositare contanti al supermercato, in oltre 1000 punti vendita in Italia, utilizzando la nuova funzionalità viacash integrata all’interno dell’app di mobile banking. Il servizio, fornito da viafintech, operatore della principale infrastruttura digitale di deposito e prelievo contanti in Europa, si trova nell’app della banca sotto la voce “Versamento Contanti” e richiede di generare un codice a barre, che viene poi scansionato alla cassa di un qualsiasi punto vendita partner di viafintech. Tra i rivenditori che offrono il servizio ci sono le filiali di Pam Panorama, Pam Local, Penny Market Italia e Carrefour Italia. illimitybank.com è già la quarta banca che si unisce al network di partner viafintech in Italia oltre a N26, Hype e bunq.

Carlo Panella, Head of Direct Banking e Chief Digital Operations Officer di illimity, commenta “La nostra banca diretta completamente digitale non offre soltanto i servizi della banca tradizionale, ma integra nuove e utili funzioni utilizzando l’approccio open platform per andare oltre le frontiere del banking. D’ora in avanti, grazie alla nostra collaborazione con viafintech, i clienti di illimity godranno di un ulteriore supporto per semplificare la vita di tutti i giorni”.

Immagine fornita da Shutterstock.