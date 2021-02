Carrefour-viafintech, il prelievo di contante si fa alla cassa del supermercato

Una modalità innovativa per ritirare i contanti, in un mondo in cui i bancomat e gli sportelli bancari sono sempre più rari: a questa logica risponde l’accordo siglato tra viafintech, operatore della principale infrastruttura digitale di deposito e prelievo contanti in Europa e l’attore della GDO Carrefour Italia. Grazie a questa partnership, oltre 2 milioni di italiani, ovvero i clienti delle banche attualmente integrate con viafintech e operanti in Italia (e.g., N26, Hype, bunq) potranno depositare e prelevare contanti dal proprio conto corrente direttamente dalla propria applicazione di mobile banking in tutti i 409 negozi a gestione diretta Carrefour Italia. Il funzionamento di questo servizio di deposito e prelievo, conosciuto come viacash, prevede che innanzitutto che il cliente acceda alla propria applicazione di mobile banking. Qui viene definito il tipo di operazione (prelievo o deposito) e l’ammontare della stessa. Una volta conferma la transazione, viene visualizzato un codice a barre, che dovrà essere mostrato alla cassa del supermercato per effettuare il deposito o il prelievo di contante.

Da notare che il servizio viacash può anche essere integrato in tutti i processi che necessitino di erogazione o incasso di denaro contante. Per esempio, oltre al suo utilizzo nel settore bancario, viacash può essere utilizzato per i pagamenti di rimborsi o premi assicurativi, così come per i pagamenti su piattaforme di e-commerce o società di servizi pubblici. Secondo viafintech il servizio assicura vantaggi anche per i retail partner, che possono beneficiare di un incremento del traffico presso i propri punti vendita e di una maggiore fidelizzazione della clientela, fornendo un servizio aggiuntivo in aree completamente nuove, come ad esempio quella bancaria. Analogamente le banche integrate con viafintech beneficiano in termini di mantenimento o aumento della prossimità territoriale verso i loro clienti con un processo totalmente digitale.

“La missione di Carrefour è da sempre quella di fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità. La partnership con viafintech in Italia dimostra ancora una volta la nostra capacità di soddisfare le nuove esigenze dei nostri clienti, e ambizione conferma la volontà di andare oltre la classica esperienza di vendita al dettaglio, aggiungendo servizi come il deposito e il prelievo direttamente alla cassa dei nostri punti vendita diretti in Italia”, afferma Ciro Marciello, Head del dipartimento e-money di Carrefour Italia.

“La collaborazione con Carrefour Italia è per noi una notizia entusiasmante e un traguardo importante, che testimonia la fiducia che viafintech ha ricevuto dal settore retail in questi primi anni di attività in Italia. Continueremo ad espandere i nostri servizi all’interno del mercato italiano verso un numero sempre maggiore di banche e siamo lieti di aver trovato in Carrefour un partner affidabile con cui crescere in futuro”, ha aggiunto Flavio De Laurentis, General Manager Italia di viafintech.