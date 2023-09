La funzione consente ai manager del sito di intrattenimento sportivo di costruire le loro squadre e le loro collezioni utilizzando valute del mondo reale, bypassando le cripto. Per abbattere le barriere all'adozione del Web3. Ecco come [...]

La partnership fra Sorare e Mangopay punta ad abbattere il principale ostacolo all’a diffusione del Web3. Nasce il primo Cash Wallet. Ecco quali vantaggi offre.

Partnership fra Sorare e Mangopay: focus su Cash Wallet

Sorare, società globale di entertainment sportivo, ha siglato la partnership con Mangopay per consentire agli appassionati di sport di vivere un’esperienza Sorare & Web3 senza usare le cripto.

Frutto dell’alleanza fra Sorare e Mangopay è Cash Wallet, una nuova funzione che permette ai 5 milioni di utenti registrati (“Manager”) di Sorare di effettuare pagamenti con valute reali. Le valute “fiat” sono per esempio l’euro , il dollaro USA e la sterlina britannica.

Cash Wallet rappresenta una novità sia per Sorare che per il settore Web3. Disponibile da inizio di agosto per tutti i Manager Sorare, integrata nel Sorare Wallet System.

Questa funzione consente ai manager di Sorare di connettere, in condizioni di sicurezza, il proprio conto corrente bancario, memorizzando i dati della carta di credito. Oltre a depositare e prelevare denaro dai propri conti in valute reali senza usare ETH.

“Questa collaborazione non solo rafforza la nostra posizione strategica, ma apre anche la strada a progressi congiunti nelle soluzioni di pagamento, migliorando l’accessibilità alla loro innovativa piattaforma blockchain“, commenta Romain Mazeries, CEO di Mangopay.

I vantaggi di Cash Wallet

Il primo vantaggio di Cash Wallet è di azzerare le barriere comunemente legate al Web3.

Inoltre Sorare migliora la user experience complessiva per i suoi “manager“, mantenendo al contempo i benefici associati al collezionismo digitale. Autenticità, commerciabilità e portabilità.

“Sorare è stata costruita utilizzando la tecnologia blockchain perché crediamo che possa offrire vantaggi unici agli appassionati di sport e ai fantasy gamer sotto forma di autenticità comprovata, scarsità e portabilità”, conclude Nicolas Julia, CEO e co-founder di Sorare: “Tuttavia, le nuove tecnologie devono essere accessibili a tutti per poter esprimere il loro potenziale. Il lancio del Cash Wallet è fondamentale per il nostro obiettivo di rendere Sorare il più possibile semplice e facile da usare per tutti gli appassionati di sport e siamo entusiasti di poter ora consentire ai manager di costruire le loro squadre e le loro collezioni utilizzando per la prima volta valute del mondo reale (o fiat)”.