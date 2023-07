Al centro della collaborazione i flussi di pagamento e il processo di approvvigionamento dei prodotti per le rinnovabili. Ecco come rendere fluida l'esperienza di pagamento [...]

La partnership fra Vestas e Mangopay si rafforza, focalizzandosi sulle energie rinnovabili.

Ecco come Covento aspira a diventare il principale marketplace B2B per la transizione energetica.

Partnership Vestas e Mangopay: al centro le rinnovabili

Vestas, specializzata nelle soluzioni per le rinnovabili, ha ampliato la sua alleanza con il fornitore di infrastrutture di pagamento dedicate alle piattaforme.

Grazie alla partnership potenziata con Vestas, Mangopay gestirà tutti i flussi di pagamento. Faciliterà il processo di approvvigionamento dei prodotti per le rinnovabili. Fornirà inoltre un’esperienza di pagamento fluida come avviene per i siti di eCommerce B2C.

Il mercato della transizione energetica sostenibile sta registrando una crescita del 16,9% dal 2023 al 2030 (CAGR). La valutazione sale a quota 1,1 trilioni di dollari nel 2022.

Il tasso di adozione dei marketplace B2B ha registrato un incremento di 8,6 volte dal 2015 a livello globale. Il valore aziendale combinato è pari a 214 miliardi di dollari.

Il ruolo di Covento nel marketplace B2B

L’obiettivo è la gestione dei flussi di pagamento di Covento, il suo marketplace B2B dedicato alla componentistica per il settore delle energie rinnovabili.

Dopo il debutto iniziale in Francia, Danimarca, Germania, Spagna e Paesi Bassi, Covento offre una gamma completa di 40 mila parti di ricambio per impianti di energia rinnovabile.

Sta innovando un mercato frammentato, semplificandolo e rendendolo connesso. Il percorso digitale offre infatti una soluzione end-to-end per il consolidamento dei fornitori.

La sfida di Covento consiste nell’offrire un’esperienza completa che aiuti le procedure di riconciliazione, rimborso e gestione delle controversie. Focus: snellire e agevolare il processo di approvvigionamento.

Mediante gli eWallet, Covento può canalizzare i pagamenti, ottimizzando i pagamenti dei venditori in base a specifiche necessità di business e ai processi di riconciliazione. La soluzione di pay-in di Mangopay garantisce infine un checkout sicuro.

Il vantaggio dei marketplace

I marketplace come Covento svolgono infatti un ruolo cruciale per acquistare in maniera trasparente ed efficiente i materiali per le energie rinnovabili.

Permettono inoltre alle aziende di aggiornare la propria esperienza di acquisto e vendita. I clienti cercano un percorso di acquisto fluido come i classici siti di eCommerce, passando per i touchpoint, dal portafoglio prodotti al processo di pagamento.

“Covento è un ottimo esempio di piattaforma di successo nel mercato in rapida crescita delle energie rinnovabili. I pagamenti B2B sono al centro del marketplace B2B e svolgono un ruolo centrale nel semplificare il coordinamento e l’esecuzione di transazioni complesse in pochi click sia per gli acquirenti che per i venditori. Siamo orgogliosi di supportare Covento nel suo percorso per diventare leader nel settore della componentistica e dei servizi per le energie rinnovabili e di assicurare un elemento essenziale del suo modello di business”, commenta Romain Mazeries, CEO di Mangopay.