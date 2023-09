L'edizione 2023 dell'evento si focalizzerà sull’evoluzione del settore del credito, delle assicurazioni, del sistema dei pagamenti, senza trascurare il rapporto tra banca e azienda, sempre più associato alla sostenibilità digitale. Ecco come iscriversi, anche per seguire entrambe le giornate in streaming [...]

Tomorrow Speaks di Crif si svolgerà il 12 ottobre, per illustrare le tendenze innovative nel mercato finanziario. Il 13 ottobre si sposta in streaming sulla piattaforma digitale.

Ecco i temi principali dell’evento e come iscriversi.

Tomorrow Speaks di Crif: appuntamento al 12 ottobre

L’edizione 2023 dell’evento si svolgerà giovedì 12 ottobre a Milano, presso l’hotel Magna Pars in Via Forcella 6/8. I lavori apriranno alle ore 9. Il 13 ottobre si terrà in streaming la seconda parte dedicata alle case history. Ma è possibile seguire entrambe le giornate sulla piattaforma digitale.

WHITEPAPER Come scegliere le soluzioni di monitoring che servono aIla tua azienda: i trend emergenti SaaS InsurTech

Tomorrow Speaks si focalizzerà sulle tendenze dell’innovazione del mercato finanziario. Terrà banco l’evoluzione del settore del credito, delle assicurazioni, del sistema dei pagamenti. Inoltre il dialogo si concentrerà sul rapporto tra banca e azienda, sempre più associato alla sostenibilità digitale.

Questa edizione darà infine ampio spazio a ricerche originali sui trend di mercato e sull’innovazione finanziaria, sia dedicate al comparto delle imprese che al mondo dei privati.

Crif è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing e processing nonché avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking.

I partecipanti: come iscriversi all’evento in streaming

Parteciperanno oltre 30 top manager di istituzioni e i principali operatori del settore (banche, assicurazioni, associazioni di categoria), per confrontarsi sull’evoluzione del mercato finanziario e assicurativo in Italia. Il dialogo si concentrerà su temi di strategia, business, tecnologia e innovazione digitale.

Il 13 ottobre Tomorrow Speaks proseguirà in modalità digitale, per presentare esperienze e progetti da parte di player italiani e internazionali.

In entrambe le giornate, sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sulla piattaforma digitale CRIF. Per iscriversi occorre cliccare a questo link.