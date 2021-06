Qonto compie 2 anni: clienti triplicati, fatturato x8, prima sede a Milano

La soluzione di gestione finanziaria che risponde alle esigenze di PMI e professionisti, festeggia il suo secondo compleanno in Italia annunciando importanti risultati di crescita in termini di numero di clienti e fatturato, e inaugurando la prima sede italiana a Milano [...]

Approdata in Italia a maggio 2019, con la mission di semplificare la gestione finanziaria quotidiana della clientela business, al suo secondo anno nel nostro Paese Qonto ha triplicato l’acquisizione di nuovi clienti e incrementato di 8 volte il proprio fatturato rispetto al primo anno di attività. Uno sviluppo trainato non solo dall’acquisizione di nuovi clienti, bensì dal maggiore utilizzo delle carte e dei servizi dell’istituto di pagamento francese che ha totalizzato oltre 3 miliardi di euro di transazioni gestite, di cui 2 miliardi solo negli ultimi 7 mesi.

Il percorso di crescita in Italia, una piazza strategica e centrale per il business di Qonto a livello europeo, è ormai affermato ed è destinato a perdurare, come promette l’inaugurazione ufficiale della prima sede a Milano con un team composto da circa 30 persone che si prevede quadruplicherà entro i prossimi due anni, raggiungendo oltre 100 persone.

“L’Italia è un mercato di riferimento per Qonto, e sin dal momento del lancio abbiamo investito importanti risorse per poter servire al meglio la clientela locale. Attraverso una user experience intuitiva, funzionalità innovative, un servizio clienti efficiente e costi trasparenti, stiamo tenendo fede alla promessa di abbattere gli ostacoli che PMI e professionisti incontrano nella tradizionale gestione delle proprie finanze” commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia che continua “Grazie a un team dedicato al mercato italiano e alla localizzazione del nostro servizio, abbiamo costruito un’offerta di gestione finanziaria su misura per la clientela business del nostro Paese. Lavoriamo costantemente allo sviluppo di nuove funzionalità, ascoltando attivamente le esigenze dei clienti e costruendo il nostro piano d’azione in funzione dei feedback ricevuti: il lancio dell’IBAN italiano e, più di recente, il pagamento dei tributi tramite F24 sono i due esempi di maggior successo”.

Un’offerta finanziaria su misura per la clientela business

In questi 2 anni in Italia, la società ha sviluppato più di 30 nuove funzionalità che l’hanno resa una soluzione digitale a misura d’impresa, smart e di facile utilizzo, in grado di sostituire in tutto e per tutto il conto corrente tradizionale e di semplificare la gestione finanziaria e contabile a 360 gradi. Qonto ha consolidato una strategia glocal e cliente-centrica non solo in Italia, ma in tutta Europa, dove mira a replicare il successo ottenuto in Francia, Paese di origine, arrivando ad avere entro il 2023 una base clienti di 500.000 PMI e professionisti, dei quali la metà in Italia, Spagna e Germania.

Al successo di Qonto ha contribuito anche una nutrita rete di partner costruita con importanti player digitali sul mercato, nazionali e internazionali (da Apple a Satispay, da October a LexDo.it, solo per citarne alcuni). Sono undici, di cui quattro solo italiane, le partnership siglate in questi due anni, con l’obiettivo di offrire a imprenditori e professionisti servizi complementari di eccellenza per semplificare ogni aspetto della gestione finanziaria e amministrativa.

Ora, come conclude Spalletti “L’obiettivo è consolidare il nostro ruolo come punto di riferimento di PMI e professionisti italiani nel loro fondamentale processo di trasformazione digitale, ma soprattutto di rafforzare le relazioni con clienti e partner locali e, non da ultimo, di arricchire la squadra dei migliori talenti italiani”.