Qonto: disponibile online il pagamento dei tributi F24

Rispondendo a una delle principali richieste che i clienti hanno rivolto a Qonto in questi suoi primi due anni di presenza in Italia, l’istituto di pagamento francese integra una funzione fino a ieri tradizionale “prerogativa delle banche”, consentendo a PMI e professionisti di pagare le tasse in pochi minuti, in modo semplice e sicuro dal proprio conto online. Per semplificare la compilazione dei modelli F24, Qonto ha puntato su una user experience fluida tramite un’interfaccia intuitiva che ricalca il modello F24 cartaceo, di modo da rendere immediata la compilazione di tutti i campi sull’app web. Il nuovo servizio è disponibile sia per il modello F24 Ordinario, valido per il pagamento della grande maggioranza dei tributi, che per il modello Semplificato o Predeterminato, che possono essere ricondotti a quello Ordinario.

“L’introduzione dell’F24 rappresenta un punto di svolta fondamentale per Qonto in Italia. Siamo la prima fintech ad introdurre questa funzionalità grazie alla quale siamo ora in grado di servire a 360 gradi le imprese e i professionisti italiani” commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia che aggiunge “Ascoltando le reali necessità dei nostri clienti, abbiamo dedicato tutte le energie allo sviluppo di un prodotto non solo semplice ed intuitivo, ma pensato per il business, con funzionalità specifiche e localizzate in tempo record, e capace di far risparmiare ai nostri clienti tanto tempo e denaro, semplificando procedure ricorrenti nella gestione finanziaria quotidiana degli imprenditori italiani”.

Qonto difende sempre più la semplificazione della gestione finanziaria degli imprenditori italiani

Rispetto all’offerta delle banche tradizionali, il servizio di pagamento degli F24 su Qonto garantisce vantaggi extra. Grazie alla collaborazione con una vasta rete di commercialisti, Qonto consente di effettuare il pagamento sia degli F24 a debito che di quelli a credito, nel pieno rispetto della normativa. Inoltre, prima del pagamento effettivo, Qonto segnala automaticamente eventuali errori di compilazione e sottopone il modulo ad un ulteriore controllo del commercialista. Con l’introduzione di questa feature, Qonto può diventare a tutti gli effetti il conto unico o principale a cui PMI e professionisti italiani possono affidare interamente la loro gestione finanziaria quotidiana, beneficiando dell’efficienza, velocità e trasparenza che Qonto è in grado di offrire grazie all’interfaccia innovativa, a un customer service di livello superiore e a un prodotto costruito attorno alle reali esigenze delle imprese.

Digital event, 23 giugno Forum PA > Italia Cashless: pagamenti digitali come piattaforma di innovazione per la ripresa Pagamenti Digitali Digital Payment

In ottica di continuo miglioramento, Qonto è già al lavoro per rilasciare nei prossimi mesi importanti aggiornamenti della funzionalità, sfruttando tecnologie all’avanguardia. Tenendo fede alla sua mission di semplificare al massimo la quotidianità finanziaria di imprese e professionisti, renderà possibile la compilazione automatica dell’F24: grazie all’introduzione della tecnologia OCR (Optical Character Recognition) sarà sufficiente scattare una foto al modello cartaceo e caricarla sull’app affinché tutte le informazioni compaiano automaticamente sul modello online del proprio account Qonto.