Fintech & Insurtech: parte in distance learning il programma executive del MIP

Il 13 aprile 2021 inizia il percorso di certificazione promosso dalla Business School del Politecnico di Milano per fornire le competenze strategiche e distintive per cogliere le opportunità dell'innovazione nel mondo della banca, della finanza e dell'assicurazione, senza perdere di vista il valore sempre più sentito della sostenibilità [...]

L’innovazione digitale sta ridisegnando i confini e trasformando il modo di fare banca, finanza e assicurazione e la School of Management del Politecnico di Milano ha avviato da più di un decennio uno dei più importanti centri di ricerca che trova principale espressione nell’Osservatorio Fintech & Insurtech. Ma quali sono le sfide per il mondo finanziario, le nuove soluzioni e opportunità che nascono dall’integrazione tra finanza e tecnologia digitale? Oggi, l’Online Certification Program for Fintech Professionals nasce con l’obiettivo di delineare e discutere di queste tematiche, anche con esperti internazionali e professionisti operanti nel settore, con un accento marcato al tema della sostenibilità in ambito Fintech e Insurtech, fornendo competenze strategiche e distintive per cogliere le opportunità che l’innovazione Fintech offre non solo agli operatori del settore ma anche a imprese e professionisti.

Il programma si compone di 12 moduli didattici erogati tramite sessioni “live” totalmente in distance learning, suddivisi in 3 aree tematiche:

Trasformazione Digitale in ambito finanziario (Trasformazione digitale nel modello di business di istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative, Open Finance e Insurance, Startup Fintech e Insurtech)

(Trasformazione digitale nel modello di business di istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative, Open Finance e Insurance, Startup Fintech e Insurtech) Tech Enablers (Big Data, Big Data Analytics e API, Artificial Intelligence e Machine Learning, (Big Data, Big Data Analytics e API, Artificial Intelligence e Machine Learning, Blockchain e DLT, Cybersecurity)

Business Challenge (Payment, Lending, Asset Management, Assicurazione e Insurtech, Regtech e Identity, Alternative Finance: dal Crowdfunding alle ICO)

Il corso si rivolge a Manager dell’industria bancaria, finanziaria e assicurativa; Professionisti del mondo della consulenza; Esponenti delle Authority di vigilanza e regolamentazione; Imprenditori e appassionati di Fintech, Insurtech e Regtech; Imprenditori e appassionati di tecnologie quali Blockchain e DLT, AI, ML, IoT, Big Data con applicazioni in ambito finanziario; Laureati in economia e finanza che intendono completare la propria formazione in ambito Fintech, Insurtech e Regtech; Manager di settori dei servizi (es. telco, utility, automotive) che si stanno sempre più avvicinando all’industria bancaria, finanziaria e assicurativa.

L’avvio delle lezioni, che si terranno in orari serali compatibili con le attività lavorative, è il 13 aprile 2021. Il percorso prevede un assessment finale di certificazione delle competenze acquisite e rilascia il Certificato di Fintech Professional ai partecipanti che avranno completato tutti i 12 moduli e superato l’assessment finale.

