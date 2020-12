PrestaShop Checkout si aggiorna per transizioni eCommerce semplici e sicure

In base ai feedback di oltre 8.000 negozi, PrestaShop e PayPal hanno sviluppato la versione 2.0, ottimizzata e arricchita di nuove funzioni che permettono agli e-merchant di gestire in modo semplice e sicuro i pagamenti digitali e di offrire ai clienti un'esperienza di pagamento personalizzata [...]

Da oggi è disponibile la versione 2.0 di PrestaShop Checkout, una soluzione che ottimizza l’esperienza di acquisto nei negozi online rendendo più sicura e semplice la gestione dei pagamenti. Sviluppata in collaborazione con PayPal, nell’arco di un anno ha permesso di gestire tramite la sua interfaccia unica oltre 1 milione di transazioni eCommerce in 142 Paesi. Con questa nuova release, gli e-merchant possono configurare e gestire pagamenti di ogni tipo offrendo ai propri clienti un’esperienza di pagamento personalizzata e massimizzare le conversioni, accelerando la crescita del proprio business.

“Con il lancio di PrestaShop Checkout, un anno fa, abbiamo messo a disposizione dei commercianti la nostra expertise per aiutarli a ridurre le complessità operative connesse ai pagamenti online, affinché potessero concentrarsi sullo sviluppo del loro business. Checkout 2.0 conferma ancora una volta la volontà di PrestaShop di supportare il processo di crescita degli e-merchant. Con l’accelerazione della digitalizzazione, il conseguente aumento dei volumi dello shopping virtuale e i continui progressi dell’innovazione tecnologica, per rimanere competitivi è fondamentale utilizzare strumenti aggiornati, in grado di soddisfare le richieste di un mercato in costante e rapida trasformazione e di consumatori sempre più esigenti” dichiara Luca Mastroianni, Head of International di PrestaShop.

I vantaggi di PrestaShop Checkout 2.0

Basata su un modello open source, PrestaShop permette a qualsiasi commerciante di gestire il proprio progetto eCommerce in qualunque parte del mondo, beneficiando di una soluzione completamente personalizzabile, adattabile a ogni mercato.

Tra le opportunità della versione 2.0, una prima riguarda l’aumento del tasso di conversione. Infatti, potendo gestire tutti i metodi di pagamento sul proprio e-store senza reindirizzamento, si può proporre un percorso di acquisto ottimizzato e ridurre il numero di clic, migliorando così l’esperienza degli utenti nella fase più delicata del processo di shopping.

Un altro vantaggio è da ricercare nella semplicità che deriva dalla possibilità di gestire tutti i metodi di pagamento con un unico modulo, intuitivo e facile da usare. Inoltre, non è più necessario lasciare il back-office per rimborsare i clienti. Per configurare l’interfaccia e iniziare ad accettare le transazioni sul proprio eCommerce bastano pochi minuti.

Integrando la tecnologia PayPal e i suoi strumenti di prevenzione rischi e frodi, PrestaShop Checkout 2.0 garantisce ai commercianti e ai loro clienti transazioni sicure al 100% e protegge i negozi online da pagamenti non autorizzati o tentativi di rimborso fraudolenti.

Infine, PrestaShop Checkout 2.0 consente di accettare pagamenti provenienti da oltre 190 Paesi (compresi, tra gli altri, Sofort in Germania o iDEAL nei Paesi Bassi) in più di 140 valute, facilitando così l’espansione del proprio business a livello internazionale.

