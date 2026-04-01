Diciamo subito che il rallentamento dei bonifici durante la Pasqua non è un’anomalia, ma una conseguenza del funzionamento dei sistemi finanziari europei. I trasferimenti SEPA standard vengono regolati attraverso infrastrutture centralizzate, come Target Services dell’Eurosistema, che osservano un calendario di chiusure ufficiali, che a volte sono utilizzati per la manutenzione programmata dei sistemi.

Secondo la Banca Centrale Europea, i sistemi di regolamento non sono operativi nei principali giorni festivi europei, tra cui il venerdì Santo e il lunedì dell’Angelo. In queste giornate, le banche non possono completare lo scambio effettivo di fondi, causando lo slittamento dei bonifici ordinari.

“La conseguenza pratica è semplice. Se il regolamento interbancario segue il calendario TARGET2, oggi T2, il periodo pasquale non cancella i bonifici: ne determina la collocazione temporale”, afferma Roberto Garavaglia, consulente in pagamenti innovativi e coordinatore editoriale del sito Pagamenti Digitali. “La stessa documentazione operativa T2 usa, proprio per il periodo di Pasqua, l’esempio del “following Tuesday after Easter” come successivo giorno lavorativo T2. Tradotto: il sistema non “sparisce”, ma riprende il suo normale ciclo nel primo giorno utile successivo, che nel 2026 è martedì 7 aprile“.

La decisione circa la chiusura a Pasqua del sistema con cui le banche centrali dell’area euro regolano i pagamenti risale alla riunione del 14 dicembre 2000 del consiglio direttivo Bce.

Il calendario operativo per il 2026 evidenzia una finestra critica per i pagamenti:

Giovedì 2 aprile : ultimo giorno utile per disporre bonifici con esecuzione regolare

: ultimo giorno utile per disporre bonifici con esecuzione regolare Venerdì 3 aprile (venerdì Santo) : sistema chiuso secondo il calendario Target

: sistema chiuso secondo il calendario Target Sabato 4 aprile : non lavorativo per il circuito bancario

: non lavorativo per il circuito bancario Domenica 5 aprile : Pasqua

: Pasqua Lunedì 6 aprile (Pasquetta): ulteriore giornata di chiusura

Come indicato anche dalla Banca d’Italia, la piena operatività riprende il primo giorno lavorativo successivo, ovvero martedì 7 aprile, quando i flussi arretrati iniziano a essere smaltiti.

Quali bonifici vengono bloccati

Le limitazioni non riguardano tutte le tipologie di trasferimento allo stesso modo.

Bonifici SEPA ordinari

Sono quelli più colpiti. Come specificato dalle linee guida del Consiglio Europeo dei Pagamenti, i bonifici SEPA standard vengono processati solo nei giorni lavorativi interbancari.

Bonifici programmati

Gli ordini impostati con data coincidente con una giornata festiva vengono automaticamente rinviati al primo giorno utile.

Bonifici internazionali

Possono subire ritardi anche maggiori, in quanto dipendono da più sistemi bancari e da diversi calendari festivi.

“I bonifici ordinari e i bonifici istantanei non viaggiano sulla stessa logica temporale”, spiega Garavaglia. “TIPS – TARGET Instant Payment Settlement – è il servizio dell’Eurosistema per il regolamento dei pagamenti istantanei in moneta di banca centrale. La BCE lo presenta come un’infrastruttura che consente trasferimenti in real time, around the clock e every day of the year; la documentazione ufficiale di TIPS riporta esplicitamente opening hours: 24/7/365“.

Bonifici istantanei: funzionano davvero sempre?

I bonifici istantanei (SEPA Instant Credit Transfer) sono progettati per funzionare 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Tuttavia, non rappresentano una soluzione universale.

Secondo lo European Payments Council, i bonifici istantanei dipendono dall’adesione delle singole banche e possono essere soggetti a limiti di importo o temporanee indisponibilità tecniche.

In generale, restano lo strumento più efficace per trasferimenti urgenti durante il periodo pasquale, ma è sempre consigliabile verificare la disponibilità del servizio presso il proprio istituto.

“Sul piano istituzionale, TIPS è un servizio dell’Eurosistema“, illustra Garavaglia. “Sul piano operativo, però, la Banca d’Italia ha un ruolo centrale: la documentazione della stessa Banca d’Italia spiega che TIPS è stato sviluppato e viene operato da Via Nazionale come sole service provider, mentre altri materiali di Bankitalia lo descrivono come sistema ‘entirely developed and managed by Banca d’Italia on behalf of the Eurosystem‘.”

Impatti su famiglie e imprese

Il blocco dei bonifici può avere conseguenze pratiche su diversi livelli.

Per i privati

Ritardi nei pagamenti ricorrenti

Accrediti posticipati (stipendi, rimborsi)

Difficoltà nei trasferimenti tra conti

Per le imprese

Slittamento dei pagamenti verso fornitori

Ritardi negli incassi

Pressioni sulla liquidità nel breve periodo

Come evidenziato da diverse comunicazioni della Banca d’Italia, la gestione della liquidità diventa particolarmente delicata nei periodi di chiusura prolungata dei sistemi interbancari.

Come evitare ritardi nei pagamenti

Le istituzioni finanziarie suggeriscono alcune buone pratiche per limitare i disagi:

Anticipare i bonifici

Effettuare i pagamenti almeno uno o due giorni prima della chiusura dei sistemi.

Utilizzare strumenti alternativi

Carte di pagamento o bonifici istantanei possono garantire maggiore continuità operativa.

Monitorare le scadenze

Verificare eventuali pagamenti automatici o domiciliazioni.

Informarsi presso la propria banca

Ogni istituto può applicare cut-off time diversi per l’esecuzione delle operazioni.

Il ruolo dei sistemi europei di pagamento

Il funzionamento dei bonifici SEPA si basa su infrastrutture comuni a livello europeo. Il sistema Target 2, gestito dall’Eurosistema, rappresenta il cuore del regolamento dei pagamenti in euro. Il funzionamento di Target2 è centrale per il sistema bancario europeo; il nome deriva da Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, ed è la principale piattaforma che consente agli istituti di credito di scambiarsi denaro in euro in modo diretto e sicuro, regolando operazioni interbancarie e pagamenti di importi elevati.

Il sistema è gestito sotto il coordinamento della Banca centrale europea, e collega tutte le banche centrali nazionali dell’area euro, tra cui anche la Banca d’Italia. Grazie a questa rete le banche possono trasferire fondi tra loro in modo immediato, regolando ogni operazione singolarmente e senza dover attendere compensazioni a fine giornata.

Proprio per il suo ruolo strategico richiede aggiornamenti periodici, che vengono programmati nei periodi festivi, quando il numero di transazioni è generalmente più basso del solito.

La Banca Centrale Europea stabilisce il calendario operativo di questi sistemi, includendo le principali festività europee tra i giorni di chiusura.

Questo garantisce uniformità e sicurezza nei pagamenti, ma implica inevitabili interruzioni temporanee.

Un fenomeno noto ma spesso sottovalutato

Nonostante sia previsto ogni anno, il blocco dei bonifici durante la Pasqua continua a generare confusione tra utenti e imprese.

La diffusione dei pagamenti digitali ha creato l’aspettativa di un sistema sempre attivo, ma la realtà è che le infrastrutture di base seguono ancora logiche legate ai giorni lavorativi bancari.

Una maggiore informazione, anche da parte delle istituzioni, è fondamentale per ridurre disagi e incomprensioni.

Cosa aspettarsi dopo il 6 aprile

Alla riapertura dei sistemi, il 7 aprile, le banche iniziano a elaborare le operazioni accumulate.

Secondo quanto indicato dalla Banca d’Italia, questo può comportare:

tempi di accredito leggermente più lunghi

smaltimento progressivo dei bonifici

possibili ritardi fino a 48 ore

Si tratta di una fase di normalizzazione che varia in base ai volumi di operazioni.

Conclusione: pianificare è la soluzione

Il blocco dei bonifici tra il 2 e il 6 aprile è una conseguenza diretta del calendario operativo dei sistemi europei, come confermato dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d’Italia.

La soluzione è pianificare in anticipo i bonifici oppure utilizzare i bonifici instantanei. Conoscere le date critiche e le alternative disponibili consente di evitare ritardi e gestire in modo efficace i propri pagamenti, anche durante le festività.