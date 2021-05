Nexi, un passo avanti nell’e-commerce: XPay per l’e-commerce di edilizia e arredamento

La partnership con Archiproducts, importante community di Architettura e Design, porta XPay, la piattaforma per la gestione dei pagamenti targata Nexi, a integrarsi in Archiseller e Daloom, i software di vendita online sviluppati assieme a Edilportale, portale di informazione tecnica per l’edilizia italiana, che rispondono l’uno alle esigenze di rivenditori edili e showroom d’interni e l’altro alle necessità di produttori e rivenditori di Arredo e Design. Così, gli esercenti titolari di un sito e-commerce Archiseller e Daloom potranno ora incassare online in modo facile, veloce e sicuro e da tutto il mondo: XPay, il gateway della PayTech, permette di accettare pagamenti sui circuiti Visa, Visa Electron, V PAY MasterCard, Maestro, American Express, Diners, Union Pay, JCB e sui principali wallet al mondo, come PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, Samsung Pay, AliPay, WeChat Pay.

Per Nexi si tratta di un accordo strategico in un canale di vendita in forte espansione come l’e-commerce, che nel 2020, in base ai dati del Politecnico di Milano, ha registrato 2 milioni di nuovi utenti attivi in Italia e acquisti per un valore di oltre 30 miliardi e nel quale XPay è già utilizzato quotidianamente da oltre 37 mila merchant. Per Archiproducts ed Edilportale la collaborazione risponde all’obiettivo con cui i due software sono stati lanciati sul mercato, ossia mettere a disposizione di produttori e rivenditori di edilizia, arredo e design, un ulteriore canale di vendita per rafforzare la strategia omnicanale gestendo tutto con facilità, da un’unica piattaforma. Per ottenere il massimo dalla vendita omnicanale, sia Archiseller sia Daloom prevedono il supporto Web Marketing di Furnichannel e un percorso di coaching online integrato, comprensivo di 23 video corsi e 20 contenuti extra.

