TeamSystem e Nexi insieme per abilitare le imprese all’Open Baking

Mettere l’Open Banking a disposizione delle imprese italiane: questo l’obiettivo di TeamSystem Pay, una nuova soluzione integrata con tutta la gamma dei software TeamSystem, interoperabile con soluzioni di terze parti, realizzata grazie alla partnership tecnologica di Nexi. Più nel dettaglio, TeamSystemPay metterà a disposizione di aziende e professionisti servizi innovativi di open banking volti a snellire l’operatività, grazie al dialogo fra servizi di pagamento e software gestionale. Questa possibilità consente l’eliminazione di tutte le fasi manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile, operando al contempo secondo i più alti standard di sicurezza. Professionisti e imprese possono così automatizzare l’operatività legata alla fase di incasso delle fatture, potendo anche beneficiare di una visualizzazione aggregata dei conti in un’unica dashboard.

Da rilevare che TeamSystem Pay è una soluzione erogata da TeamSystem Payments, l’istituto di pagamento del Gruppo TeamSystem autorizzato da Banca d’Italia a operare come intermediario regolamentato per i servizi di incasso, disposizione degli ordini di pagamento e informazione sui conti. L’iniziativa, inoltre, si colloca nell’ambito di TeamSystem Digital Finance, che racchiude tutti i software e le soluzioni di gestione digitale dei pagamenti, di cessione dei crediti commerciali e crediti d’imposta, e le soluzioni di rating e scoring fintech.

“Grazie all’unione di intenti, di competenze e dei rispettivi know how con Nexi oggi siamo la prima azienda in Italia che metterà a disposizione delle imprese soluzioni di open banking volte a semplificare ed efficientare le loro operazioni finanziarie – afferma Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions di TeamSystem – Questa partnership è un importante tassello all’interno della nostra più ampia strategia di crescita nel settore del fintech che riteniamo possa giocare un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività delle PMI e delle micro-imprese del nostro Paese”.

“L’accordo con TeamSystem ci permette di essere pionieri nel rendere i servizi abilitati dall’open banking disponibili per le imprese del nostro Paese – afferma Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate Banking di Nexi – . Si tratta di un passo importante che semplifica la gestione dei conti per le aziende, garantisce la massima sicurezza delle operazioni, amplia le potenzialità di business offerte dall’open banking in linea con la nostra strategia di crescita”.