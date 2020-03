Covid-19: da TeamSystem due iniziative a supporto di imprese e partite IVA

TeamSystem, la softwarehouse italiana specializzata in soluzioni digitali per la gestione del business, ha dato il via a due iniziative a supporto del mondo delle imprese e dei professionisti, messo a dura prova dall’attuale emergenza sanitaria. L’obiettivo è dotare partite IVA e piccole e medie imprese di una serie di strumenti digitali utili per ridurre al minimo la perdita di operatività e continuare a preservare la propria competitività sul mercato.

La prima iniziativa, SMART4ITALY, metterà gratuitamente a disposizione la suite di collaboration di TeamSystem per garantire continuità lavorativa da remoto, mentre la seconda, CASH4ITALY, risolverà il fabbisogno di liquidità attraverso la cessione dei crediti commerciali tramite una piattaforma Fintech gratuita, che permetterà di incassare da subito fino al 90% dell’importo delle fatture.

Entrambe le iniziative saranno valide per tutto il 2020.

“L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando sta impattando in modo sostanziale tutti gli ambiti della nostra vita, compreso ovviamente l’ambito lavorativo. Uno scenario senza precedenti, tuttavia affrontato in modo lucido e straordinario dalla totalità delle persone e delle aziende, che hanno reagito con estrema immediatezza riorganizzando le proprie vite, le attività lavorative e professionali. Siamo orgogliosi di far parte del sistema Italia, così come siamo orgogliosi di poter proseguire il cammino al fianco dei nostri 1,5 milioni di clienti in questo momento critico. Il dato certo è che il digitale – con il cloud computing – si sta rivelando una risorsa fondamentale per tutti, soprattutto in questa fase in cui molte imprese stanno continuando a organizzarsi, a pianificare, a collaborare, nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo e nell’assoluta tutela della salute di ogni collaboratore. Grazie al digitale, oggi, l’Italia non si ferma. Per questo, sentiamo la responsabilità di mettere il digitale a disposizione di tutti con il massimo livello di accessibilità” ha affermato Federico Leproux, CEO di TeamSystem.