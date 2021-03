SwatchPay! sale a bordo del circuito Nexi

SwatchPAY!, il servizio di pagamento contactless tramite orologi Swatch, beneficerà in Italia del supporto di Nexi: grazie a un accordo di partnership che è stato appena siglato, le 150 banche partner di Nexi potranno offrire SwatchPAY! a disposizione dei propri clienti, comprese quelle presenti su circuito VISA (e non soltanto Mastercard). SwatchPAY! consente di pagare in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia, in modo semplice: è sufficiente avvicinare l’orologio al POS e inserire il PIN della carta quando richiesto. L’energia necessaria per l’operazione viene fornita dal terminale, consentendo così di effettuare il pagamento senza usare la batteria dell’orologio. Per attivare il servizio è sufficiente associare la propria carta Nexi all’orologio Swatch, operazione che può essere effettuata in qualunque Swatch Store, online su swatch.com contestualmente all’acquisto di un modello SwatchPAY! oppure, per i clienti dotati di uno smartphone Android, tramite l’app SwatchPAY!

“Da Ottobre 2020 – afferma Carlo Giordanetti, Swatch Management – SwatchPAY! è al polso di coloro che ne hanno capito il potenziale, apprezzato la comodità, la sicurezza ed il cool factor, trasformando il pagamento contactless in un gesto da polso quotidiano. Oggi, con l’ingresso di NEXI nel portfolio dei partner, si concretizza una nuova importante tappa nello sviluppo della nuova gestualità e si amplia incredibilmente la clientela potenziale. Grazie a NEXI ed al suo network cresce sensibilmente la prossimità di SwatchPAY! con nuovi clienti e Swatch trova in questa collaborazione altamente professionale un ulteriore motivo di dichiarare SwatchPAY! “the safest way to pay” e il più cool!”.

“I clienti delle nostre Banche partner hanno oggi un altro servizio di pagamento comodo, veloce, e sicuro messo a disposizione da Nexi – afferma Emiliano Imbimbo, Responsabile Digital Issuing Products di Nexi – Questa partnership ci consente di rafforzare il nostro percorso di innovazione sul mercato dei pagamenti digitali, garantendo una soluzione di pagamento innovativa ed estremamente semplice da usare”.