Contactless: con SwatchPAY! si paga dal polso tramite NFC

Dopo il successo in Cina, in Svizzera e in altri paesi europei, SwatchPAY! è ora disponibile anche in Italia: un chip radio NFC (Near Field Communication) integrato nel quadrante di 15 modelli di orologi svizzeri che, una volta avvicinato al terminale POS, abilita il pagamento contactless. Il PIN della carta è richiesto solo per le transazioni superiori a 25 euro. In vendita dal 15 ottobre negli Swatch Store e in alcuni rivenditori autorizzati.

Con gli smart watch si paga velocemente e in sicurezza

L’energia necessaria per l’operazione viene fornita dal terminale, per cui, a differenza di quanto avviene con gli smartphone, il segnatempo può essere utilizzato per il pagamento senza preoccuparsi della batteria. Inoltre, come gli altri modelli Swatch, resiste all’acqua fino a una profondità di 30 metri. Avere SwatchPAY! al polso significa anche nessun contatto con altre superfici e oggetti: oggi un valore aggiunto considerato il momento storico che stiamo vivendo.

Andrea Lecce, Executive Director Sales&Marketing Privati e Aziende Retail Intesa Sanpaolo, vede in SwatchPAY!, un ulteriore strumento per pagare in mobilità in modo facile, veloce e sicuro che contribuisce a diffondere la cultura del pagamento digitale, facendolo diventare un gesto semplice e quotidiano.

Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard, considera SwatchPAY! una conferma dell’impegno di Mastercard nell’innovazione per il mondo dei pagamenti, rendendola accessibile a tutti in completa sicurezza.