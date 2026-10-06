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N26 Business Standard: il conto per freelance a canone zero con cashback e carte virtuali

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N26 Business Standard è il conto a canone zero pensato per freelance e lavoratori autonomi. Il piano include una carta virtuale gratuita, tre prelievi ATM senza commissioni al mese nella zona euro, assistenza via chat e lo 0,1% di cashback sugli acquisti effettuati con Mastercard N26, accreditato automaticamente ogni mese

Pubblicato il 6 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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N26 Business Standard
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N26 Business Standard: i 3 punti chiave

  • N26 Business Standard: conto per freelance con canone zero, gestione via app, separa operazioni professionali e personali; apertura online senza deposito minimo.
  • Cashback 0,1% su pagamenti con Mastercard (accredito mensile); una carta virtuale gratuita, fino a sei virtuali totali; carta fisica con costo di spedizione.
  • Tre prelievi gratuiti/mese nell’area euro; supporto via chatbot 24/7 e operatori in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo dalle 11 alle 19, sette giorni su sette.
Riassunto generato con AI

N26 Business Standard propone un conto dedicato a freelance e lavoratori autonomi senza spese di canone, con cashback dello 0,1% sui pagamenti effettuati con Mastercard.

L’offerta di N26 comprende una carta virtuale, tre prelievi gratuiti al mese nella zona euro e gestione delle operazioni dall’app.

N26 consente inoltre di controllare entrate, uscite e transazioni direttamente online.

Apri il conto N26 Business Standard

Conto a canone zero per freelance di N26

Il principale elemento dell’offerta di N26 è l’assenza di un canone di gestione. N26 Business Standard è pensato per chi svolge un’attività individuale e vuole separare le operazioni professionali da quelle personali.

Il conto permette di gestire spese ed entrate attraverso un’unica interfaccia. Le informazioni sulle transazioni possono essere consultate dall’app, facilitando il controllo dei movimenti legati all’attività.

L’apertura avviene online e non richiede documenti cartacei. Servono uno smartphone e un documento d’identità valido. Non è previsto un deposito minimo.

Come ottenere il cashback dello 0,1% e le carte virtuali

Ogni pagamento effettuato con la Mastercard N26 Business genera lo 0,1% di cashback. L’importo complessivo viene accreditato automaticamente sul conto una volta al mese.

La carta virtuale gratuita è disponibile subito dopo la verifica dell’identità. Può essere utilizzata per le spese dell’attività e collegata ai servizi di pagamento supportati.

Il piano consente inoltre di arrivare fino a sei Mastercard virtuali complessive: una inclusa e altre cinque disponibili a pagamento. È possibile richiedere anche una carta fisica, con un costo di spedizione una tantum di 10 euro.

Prelievi e assistenza sono inclusi nell’offerta

N26 Business Standard comprende tre prelievi gratuiti al mese nella zona euro. Il limite riguarda gli ATM abilitati secondo le condizioni indicate per il piano.

Sul fronte dell’assistenza,N26 indica il supporto via chat e la disponibilità in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il chatbot resta disponibile 24 ore su 24, mentre gli operatori del Supporto Clienti sono attivi dalle 11 alle 19, sette giorni su sette.

Quanto costa N26 Business Standard

Il canone del conto è pari a zero, ma bisogna tenere in considerazione altri conti a carico dei freelance: restano, infatti, applicabili eventuali costi previsti dal listino per specifici servizi e operazioni.

ServizioCosto/condizione
Canone del conto0 €
Cashback0,1% sugli acquisti
Carta virtualeGratuita
Carte virtuali aggiuntive2,59 € ciascuna
Prelievi ATM3 gratuiti al mese nella zona euro
Carta fisica Mastercard10 € una tantum

Per i freelance, il punto centrale dell’offerta è la combinazione tra canone zero, strumenti digitali e cashback sugli acquisti.

L’apertura richiede pochi minuti e avviene interamente online.

Apri il conto N26 Business Standard
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