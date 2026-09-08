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Come gestire spese, risparmi e conti diversi in un’unica app e ottenere fino a 25 € di bonus

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Il conto Hype permette di gestire pagamenti, risparmi e spese condivise direttamente dall’app, con canone mensile pari a zero, bonifici ordinari e istantanei gratuiti e carta virtuale inclusa. Fino al 31 dicembre 2026, con il codice CIAOHYPER, è inoltre possibile ottenere un bonus fino a 25 € dopo almeno 50 € di transazioni

Pubblicato il 8 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Conto Hype
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Conto Hype: i 3 punti chiave

  • Conto HYPE a canone zero: ricariche illimitate, carta virtuale (fisica a 9,90€), bonifici ordinari e istantanei gratuiti e domiciliazione utenze.
  • Gestione spese e risparmi: SplitHYPE per dividere costi in gruppi, Box Risparmio per accantonamenti automatici e cashback tramite BuyOn.
  • Promozione CIAOHYPER fino al 31/12/2026: bonus fino a 25€ inserendo il codice all’apertura e spendendo almeno 50€ entro 30 giorni; erogazione entro 14 giorni lavorativi.
Riassunto generato con AI

Il conto Hype consente di gestire pagamenti, risparmi e spese direttamente dall’app, senza canone mensile.

La promozione CIAOHYPER resta valida fino al 31 dicembre 2026 e prevede un bonus fino a 25 € per i nuovi clienti Hype che rispettano le condizioni previste.

Hype integra inoltre una carta virtuale, bonifici ordinari e istantanei gratuiti e strumenti per organizzare le spese condivise.

Apri il conto Hype

Conto Hype a canone zero: cosa include

Il conto Hype non prevede un canone mensile e consente ricariche senza limiti annuali. La carta virtuale viene resa disponibile direttamente nell’app dopo l’attivazione del conto.

La carta può essere utilizzata per gli acquisti online e nei negozi. Chi preferisce una carta fisica può richiederla nell’app, pagando 9,90 € una tantum.

Sono gratuiti anche i bonifici ordinari e istantanei. L’app permette inoltre di domiciliare le utenze domestiche, così da gestire automaticamente le spese ricorrenti.

La funzione SplitHYPE per dividere le spese

SplitHYPE consente di organizzare le spese sostenute insieme ad altre persone. L’utente può creare gruppi dedicati, ad esempio per viaggi o regali, e monitorare gli importi.

Con altri utenti Hype è possibile richiedere o saldare rapidamente i pagamenti. Quando l’altra persona non utilizza Hype, il trasferimento può avvenire tramite bonifico direttamente dall’app.

Nell’offerta sono inclusi Box Risparmio e cashback

I Box Risparmio permettono di accantonare denaro attraverso strumenti personalizzati e automatizzati. L’obiettivo è separare le somme destinate a specifiche esigenze dal resto della disponibilità.

L’app integra anche un servizio di cashback online per gli acquisti effettuati tramite l’app. Il servizio viene offerto in collaborazione con BuyOn.

Bonus CIAOHYPER: come ottenere fino a 25 €

La promozione CIAOHYPER è valida fino al 31 dicembre 2026. Per accedere al bonus occorre registrarsi a uno dei conti Hype utilizzando il codice promozionale durante la procedura di apertura.

Entro 30 giorni dalla data di apertura bisogna effettuare una o più transazioni con carta, fisica o virtuale, per almeno 50 € complessivi. Il bonus può arrivare fino a 25 € e viene riconosciuto entro 14 giorni lavorativi.

L’iniziativa non è cumulabile con altri bonus d’ingresso. Non possono beneficiarne gli utenti che hanno già ottenuto in passato un bonus d’ingresso.

Quanto costa il conto Hype

Il conto è a canone zero e sono anche molti altri i servizi gratuiti, come riassunti dalla tabella:

VoceConto HYPE
Canone mensile0 €
RicaricheSenza limiti
Bonifici ordinariGratis
Bonifici istantaneiGratis
Carta virtualeInclusa
Carta fisica9,90 € una tantum
Bonus CIAOHYPERFino a 25 €
Spesa minima per bonus50 €
Termine per le transazioni30 giorni dall’apertura
Validità promozioneFino al 31/12/2026

Il vantaggio economico principale deriva quindi dall’assenza del canone mensile e dalla possibilità di ottenere fino a 25 € di rimborso sulle transazioni richieste dalla promozione. Il bonus resta subordinato all’utilizzo del codice CIAOHYPER e al rispetto delle condizioni previste.

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