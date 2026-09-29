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Wallester piattaforma B2B a canone zero con 300 carte virtuali e gestione spese centralizzata

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Wallester Business propone un piano Free a 0 euro al mese, con 300 carte virtuali, carte fisiche illimitate e strumenti per gestire conti, pagamenti e spese aziendali. Sono disponibili anche piani Premium, Platinum ed Enterprise Suite

Pubblicato il 29 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Wallester business
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Wallester Business: i 3 punti chiave

  • Piano Free di Wallester business: 0€/mese con 300 carte virtuali, emissione illimitata di carte fisiche, conti multivaluta e API.
  • Gestione integrata di IBAN, pagamenti, bonifici, cambio valuta, limiti e ruoli; allega ricevute, categorie automatiche, esportazioni in XLSX, CSV, PDF e integrazioni con Xero e QuickBooks.
  • Sicurezza con PCI DSS, 3D Secure e accessi per ruolo; costi: carte aggiuntive 0,35€/mese, consegna fisica 5€/20€; piani a pagamento (Premium, Platinum) e Wallester AS autorizzata.
Riassunto generato con AI

Wallester business propone alle aziende un piano Free a canone zero, con 300 carte virtuali incluse e tutte le principali funzionalità della piattaforma.

L’offerta di Wallester consente di gestire conto, carte e spese da un unico ambiente. Il servizio comprende anche conti multivaluta, pagamenti, integrazioni contabili e strumenti per il controllo delle transazioni.

Wallester prevede inoltre piani a pagamento per chi necessita di un numero maggiore di carte virtuali.

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Piano Free di Wallester: 0 euro al mese e 300 carte virtuali

Il piano gratuito di Wallester non prevede costi mensili per conto o saldo. Tutte le funzionalità previste dal piano Free risultano sbloccate e possono essere utilizzate senza un abbonamento.

Tra le dotazioni principali rientrano:

  • 300 carte virtuali incluse;
  • emissione illimitata di carte fisiche;
  • posti illimitati per i dipendenti;
  • integrazione con il sistema di contabilità;
  • assistenza in tempo reale;
  • API aperta per sviluppatori.

Le carte virtuali aggiuntive hanno un costo di 0,35 euro al mese ciascuna nel piano Free. La consegna delle carte fisiche costa invece 5 euro con modalità standard e 20 euro con consegna espressa.

Come funzionano conti, pagamenti e controllo delle spese

La piattaforma riunisce diverse funzioni finanziarie. Sono disponibili conti IBAN multivaluta, pagamenti, bonifici, cambio valuta e gestione dei beneficiari.

Le aziende possono inoltre impostare limiti individuali per carte e conti, definire ruoli e autorizzazioni e visualizzare le transazioni. Il sistema consente anche di allegare ricevute, aggiungere note e categorizzare automaticamente le spese.

L’Area Clienti e l’app mobile permettono di gestire le operazioni anche in mobilità. Sono previste inoltre esportazioni degli estratti conto in formati XLSX, CSV e PDF.

Quanto costano i piani Wallester per il tuo business

Il piano Free resta a 0 euro al mese. Gli altri livelli proposti da Wallester aumentano il numero di carte virtuali incluse e aggiungono servizi dedicati alla gestione aziendale.

PianoCanone mensileCarte virtuali incluseAltre caratteristiche
Free0 €300Carte fisiche illimitate, utenti illimitati, API, integrazione contabile
Premium199 €3.000Tutte le funzioni Free + analisi dettagliate
Platinum999 €18.000Funzioni Premium + account manager e onboarding
Enterprise SuiteSu misuraSu misuraContratto personalizzato, condizioni dedicate e assistenza prioritaria

Carte, contabilità e integrazioni dell’offerta Wallester

Wallester consente di emettere e bloccare le carte, modificare il PIN e applicare restrizioni agli esercenti. Sono disponibili anche notifiche in tempo reale e promemoria per le ricevute.

Sul fronte contabile, la piattaforma permette di esportare dati e transazioni e di collegarsi ai sistemi di contabilità. È prevista anche l’integrazione con Xero e QuickBooks.

L’offerta comprende un’API aperta per sviluppatori. Questo consente di collegare la piattaforma ai sistemi e ai flussi di lavoro aziendali già utilizzati.

Sicurezza e gestione centralizzata

La soluzione integra PCI DSS, 3D Secure e accessi basati sui ruoli. Wallester AS è indicata come istituto di pagamento autorizzato dall’autorità di vigilanza finanziaria estone.

Il modello punta quindi a concentrare in un’unica piattaforma conto, carte, pagamenti e controllo delle spese. Per un’azienda che resta entro le 300 carte virtuali, il piano Free consente di utilizzare la soluzione senza un canone mensile.

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