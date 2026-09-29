Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

NEWS

Vivid Money Business: promo in scadenza il 3 ottobre con rendimento fino al 5% annuo sui saldi e IBAN italiani illimitati

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

La promozione Vivid Money Business prevede interessi fino al 5% annuo su saldi in USD e GBP e fino al 4% in EUR. Il conto offre inoltre IBAN italiani illimitati, bonifici SEPA Instant e strumenti per la gestione finanziaria aziendale

Pubblicato il 29 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Vivid Business
Aggiungi tra i preferiti su Google

Vivid Business: i 3 punti chiave

  • Promozione: Vivid Money conto business offre fino al 5% annuo su USD/GBP (5 mesi) e 4% su EUR (4 mesi); tassi entro soglie di piano; fondi disponibili.
  • Funzionalità: IBAN italiani illimitati, bonifici SEPA Instant gratuiti, carte fisiche/virtuali gratuite, ruoli personalizzati per collaboratori, integrazione con DATEV e condizioni SWIFT variabili.
  • Liquidità e sicurezza: cashback variabili, operatività in 22 valute e pagamenti in oltre 70 Paesi; fondi segregati; parte dei saldi presso Natixis con garanzia depositi fino a 100.000 euro; le quote di mercato monetario non sono coperte; Octopus Luce Fissa è offerta distinta.
Riassunto generato con AI

La promozione del conto business Vivid Money si avvicina alla scadenza del 3 ottobre.

L’offerta di Vivid Money combina un rendimento promozionale fino al 5% annuo sui saldi in USD e GBP con il 4% in EUR.

Il conto business di Vivid Money include IBAN italiani illimitati, bonifici SEPA Instant e strumenti per imprese e professionisti.

Apri un conto corrente con Vivid Business

Vivid Money Business, rendimento fino al 5% sui saldi

Il principale elemento finanziario riguarda il Conto Interessi di Vivid Money. Per i saldi in EUR il tasso promozionale è del 4% annuo per i primi quattro mesi. In USD e GBP arriva invece al 5% annuo per cinque mesi.

Il denaro resta disponibile. È possibile depositare e prelevare fondi senza vincoli per pagamenti e prelievi. I tassi promozionali si applicano entro specifiche soglie, che cambiano in base al piano scelto.

Quanto costa il conto corrente business di Vivid Money

Vivid Money presenta diversi piani dedicati a liberi professionisti, piccole e medie imprese e aziende più grandi e più strutturate. Si parte da Free Start, con canone a zero, per arrivare ai piani da 319 euro al mese, che però includono più servizi.

Il canone mensile ha un costo maggiore rispetto a quello annuale, che propone risparmi interessanti a chi lo sottoscrive.

PianoCanone mensileCanone annualeRisparmio annuo
Free Start0 €0 €0 €
Basic8,90 €82,80 € (6,90 € al mese)24 €
Pro24,90 €226,80 € (18,90 € al mese)72 €
Enterprise96 €948 € (79 € al mese)204 €
Enterprise+319 €2.988 € (249 € al mese)840 €

IBAN italiani illimitati e carte fisiche e virtuali sono inclusi

Sul fronte operativo, il conto prevede un numero illimitato di IBAN italiani. I bonifici SEPA Instant sono gratuiti, mentre i piani includono condizioni differenti per i trasferimenti SWIFT in uscita.

Le carte fisiche e virtuali sono gratuite. Vivid consente inoltre di assegnare ruoli personalizzati ai collaboratori e di integrare il conto con software contabili come DATEV e altre piattaforme.

Come funzionano il cashback, il cambio valuta e la gestione della liquidità

L’offerta comprende cashback sulle spese aziendali, con percentuali che dipendono dal piano. Sono disponibili 22 valute, cambio in tempo reale e pagamenti in oltre 70 Paesi.

I fondi vengono custoditi separatamente dal patrimonio di Vivid. Una parte dei saldi detenuti presso la banca partner Natixis beneficia inoltre della garanzia dei depositi francese fino a 100.000 euro per cliente.

Le quote di fondi del mercato monetario non costituiscono depositi e non rientrano in questa copertura.

Apri un conto corrente con Vivid Business
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • BBVA Deposito Flessibile conto deposito

  • News

    BBVA Deposito Flessibile: interessi fino al 3% e risparmi sempre disponibili

    29 Lug 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto corrente remunerato BBVA

  • News

    Conto corrente remunerato BBVA 3% lordi per 6 mesi

    06 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • conto bunq

  • NEWS

    bunq conto business modulare: fino a 25 IBAN dedicati, contabilità integrata via API e Tap to Pay

    17 Set 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • ING Conto Corrente Arancio Più

  • News

    Scade il 7 settembre la promo ING: fino a 100 € di cashback, conto a canone zero e pagamenti istantanei gratis

    04 Set 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi