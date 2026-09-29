La promozione del conto business Vivid Money si avvicina alla scadenza del 3 ottobre.

L’offerta di Vivid Money combina un rendimento promozionale fino al 5% annuo sui saldi in USD e GBP con il 4% in EUR.

Il conto business di Vivid Money include IBAN italiani illimitati, bonifici SEPA Instant e strumenti per imprese e professionisti.

Vivid Money Business, rendimento fino al 5% sui saldi

Il principale elemento finanziario riguarda il Conto Interessi di Vivid Money. Per i saldi in EUR il tasso promozionale è del 4% annuo per i primi quattro mesi. In USD e GBP arriva invece al 5% annuo per cinque mesi.

Il denaro resta disponibile. È possibile depositare e prelevare fondi senza vincoli per pagamenti e prelievi. I tassi promozionali si applicano entro specifiche soglie, che cambiano in base al piano scelto.

Quanto costa il conto corrente business di Vivid Money

Vivid Money presenta diversi piani dedicati a liberi professionisti, piccole e medie imprese e aziende più grandi e più strutturate. Si parte da Free Start, con canone a zero, per arrivare ai piani da 319 euro al mese, che però includono più servizi.

Il canone mensile ha un costo maggiore rispetto a quello annuale, che propone risparmi interessanti a chi lo sottoscrive.

Piano Canone mensile Canone annuale Risparmio annuo Free Start 0 € 0 € 0 € Basic 8,90 € 82,80 € (6,90 € al mese) 24 € Pro 24,90 € 226,80 € (18,90 € al mese) 72 € Enterprise 96 € 948 € (79 € al mese) 204 € Enterprise+ 319 € 2.988 € (249 € al mese) 840 €

IBAN italiani illimitati e carte fisiche e virtuali sono inclusi

Sul fronte operativo, il conto prevede un numero illimitato di IBAN italiani. I bonifici SEPA Instant sono gratuiti, mentre i piani includono condizioni differenti per i trasferimenti SWIFT in uscita.

Le carte fisiche e virtuali sono gratuite. Vivid consente inoltre di assegnare ruoli personalizzati ai collaboratori e di integrare il conto con software contabili come DATEV e altre piattaforme.

Come funzionano il cashback, il cambio valuta e la gestione della liquidità

L’offerta comprende cashback sulle spese aziendali, con percentuali che dipendono dal piano. Sono disponibili 22 valute, cambio in tempo reale e pagamenti in oltre 70 Paesi.

I fondi vengono custoditi separatamente dal patrimonio di Vivid. Una parte dei saldi detenuti presso la banca partner Natixis beneficia inoltre della garanzia dei depositi francese fino a 100.000 euro per cliente.

Le quote di fondi del mercato monetario non costituiscono depositi e non rientrano in questa copertura.