La promozione del conto business Vivid Money si avvicina alla scadenza del 3 ottobre.
L’offerta di Vivid Money combina un rendimento promozionale fino al 5% annuo sui saldi in USD e GBP con il 4% in EUR.
Il conto business di Vivid Money include IBAN italiani illimitati, bonifici SEPA Instant e strumenti per imprese e professionisti.
Indice degli argomenti
Vivid Money Business, rendimento fino al 5% sui saldi
Il principale elemento finanziario riguarda il Conto Interessi di Vivid Money. Per i saldi in EUR il tasso promozionale è del 4% annuo per i primi quattro mesi. In USD e GBP arriva invece al 5% annuo per cinque mesi.
Il denaro resta disponibile. È possibile depositare e prelevare fondi senza vincoli per pagamenti e prelievi. I tassi promozionali si applicano entro specifiche soglie, che cambiano in base al piano scelto.
Quanto costa il conto corrente business di Vivid Money
Vivid Money presenta diversi piani dedicati a liberi professionisti, piccole e medie imprese e aziende più grandi e più strutturate. Si parte da Free Start, con canone a zero, per arrivare ai piani da 319 euro al mese, che però includono più servizi.
Il canone mensile ha un costo maggiore rispetto a quello annuale, che propone risparmi interessanti a chi lo sottoscrive.
|Piano
|Canone mensile
|Canone annuale
|Risparmio annuo
|Free Start
|0 €
|0 €
|0 €
|Basic
|8,90 €
|82,80 € (6,90 € al mese)
|24 €
|Pro
|24,90 €
|226,80 € (18,90 € al mese)
|72 €
|Enterprise
|96 €
|948 € (79 € al mese)
|204 €
|Enterprise+
|319 €
|2.988 € (249 € al mese)
|840 €
IBAN italiani illimitati e carte fisiche e virtuali sono inclusi
Sul fronte operativo, il conto prevede un numero illimitato di IBAN italiani. I bonifici SEPA Instant sono gratuiti, mentre i piani includono condizioni differenti per i trasferimenti SWIFT in uscita.
Le carte fisiche e virtuali sono gratuite. Vivid consente inoltre di assegnare ruoli personalizzati ai collaboratori e di integrare il conto con software contabili come DATEV e altre piattaforme.
Come funzionano il cashback, il cambio valuta e la gestione della liquidità
L’offerta comprende cashback sulle spese aziendali, con percentuali che dipendono dal piano. Sono disponibili 22 valute, cambio in tempo reale e pagamenti in oltre 70 Paesi.
I fondi vengono custoditi separatamente dal patrimonio di Vivid. Una parte dei saldi detenuti presso la banca partner Natixis beneficia inoltre della garanzia dei depositi francese fino a 100.000 euro per cliente.
Le quote di fondi del mercato monetario non costituiscono depositi e non rientrano in questa copertura.
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