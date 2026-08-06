Conto corrente remunerato BBVA 3% lordi per 6 mesi

Il conto corrente remunerato di BBVA torna al centro dell’attenzione con una promozione che riconosce il 3% annuo lordo per i primi sei mesi dall’apertura.
L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che scelgono BBVA e comprende conto e carta di debito a zero spese permanenti, interessi liquidati mensilmente e una remunerazione che continua anche dopo il periodo iniziale.
BBVA abbina inoltre cashback, strumenti digitali per la gestione del denaro e diversi servizi bancari inclusi senza costi aggiuntivi.
Indice degli argomenti
Come funziona la remunerazione del conto di BBVA
La promozione di BBVA riconosce un tasso lordo del 3% annuo sulla quota di saldo compresa tra 0 e 200.000 euro durante i primi sei mesi dall’apertura del conto.
Per la parte di saldo oltre 200.000 euro e fino a un milione di euro, il tasso applicato è pari al 2,10% annuo lordo. Gli interessi maturano ogni giorno sul saldo disponibile e vengono accreditati nei primi giorni del mese successivo.
Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Con una giacenza media di 20.000 euro mantenuta per sei mesi, la remunerazione viene calcolata quotidianamente al tasso del 3% lordo e liquidata mese per mese, senza richiedere vincoli di permanenza o un saldo minimo.
Cosa succede al termine della promozione offerta da BBVA
Terminata la promozione iniziale, il conto continua a essere remunerato fino al 31 dicembre 2027.
Il tasso viene aggiornato ogni trimestre ed è collegato al tasso sui depositi della Banca Centrale Europea, con una remunerazione minima pari al 25% del tasso BCE previsto dalle condizioni contrattuali.
Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2026 sono previste condizioni migliorative. I clienti che hanno già superato i primi sei mesi possono ottenere una remunerazione fino al 2,10% annuo lordo rispettando alcune condizioni operative, come l’accredito dello stipendio o della pensione, almeno 1.000 euro di acquisti mensili con le carte BBVA oppure un investimento medio in fondi pari ad almeno 15.000 euro.
Come funziona la carta, il cashback e gli altri servizi digitali inclusi
Oltre alla remunerazione, il conto di BBVA comprende numerosi servizi senza costi aggiuntivi.
La carta di debito è gratuita per sempre e non applica commissioni sul cambio valuta, nemmeno durante il weekend. I prelievi nella zona euro sono gratuiti da 100 euro in su, mentre gli sportelli BBVA in Spagna e Garanti BBVA in Turchia consentono di prelevare contanti senza commissioni.
Tra i servizi inclusi figurano anche:
- bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti;
- anticipo dello stipendio fino a cinque giorni;
- pagamento degli F24;
- servizio di custodia titoli;
- Salvadanaio Digitale remunerato;
- App BBVA per la gestione completa del conto;
- Pay&Plan per rateizzare acquisti in 3, 5 o 10 rate.
La promozione prevede inoltre un cashback del 3% sui primi 280 euro di acquisti mensili effettuati con la carta di debito durante i primi sei mesi. È prevista anche un’ulteriore iniziativa dedicata alla carta di credito e un programma “Passaparola” che consente di ottenere fino a 200 euro invitando nuovi clienti.
Quanto costa il conto corrente remunerato di BBVA
Il canone del conto corrente non ha alcun costo, come la carta di debito, che è gratuita per sempre.
Ecco gli altri dettagli della proposta di BBVA:
|Voce
|Condizioni
|Canone conto
|Zero spese per sempre
|Carta di debito
|Gratuita per sempre
|Remunerazione primi 6 mesi
|3% annuo lordo fino a 200.000 euro
|Saldi oltre 200.000 euro
|2,10% annuo lordo fino a 1.000.000 euro
|Liquidazione interessi
|Mensile
|Remunerazione successiva
|Fino al 31/12/2027 secondo le condizioni previste
|Bonifici SEPA
|Ordinari e istantanei gratuiti
|Cambio valuta
|Nessuna commissione
|Prelievi zona euro
|Gratuiti da 100 euro
|Cashback
|3% sui primi 280 euro di acquisti mensili per sei mesi
|Apertura conto
|In poco più di 5 minuti
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