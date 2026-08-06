Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

News

Conto corrente remunerato BBVA 3% lordi per 6 mesi

Home Digital banking
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Il conto corrente remunerato BBVA offre il 3% annuo lordo per i primi sei mesi, interessi accreditati ogni mese e canone gratuito per sempre. L’iniziativa include anche cashback, carta di debito senza costi, bonifici SEPA gratuiti e una remunerazione che prosegue fino al 31 dicembre 2027 secondo le condizioni previste

Pubblicato il 5 ago 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Conto corrente remunerato BBVA
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Conto corrente remunerato BBVA: i 3 punti chiave

  • Promozione: BBVA propone il conto corrente remunerato con 3% annuo lordo per i primi sei mesi; conto e carta di debito gratuiti, interessi liquidati mensilmente.
  • Remunerazione: 3% annuo lordo su saldo da 0-200.000 euro, 2,10% annuo lordo su oltre 200.000 fino a 1.000.000; interessi calcolati ogni giorno e accrediti mensili; continuazione fino al 31 dicembre 2027, legata alla BCE.
  • Servizi e condizioni: cashback 3% sui primi 280€ mensili per 6 mesi, prelievi in euro gratis sopra 100€, bonifici SEPA gratuiti; per ottenere fino a 2,10% annuo lordo servono stipendio/pensione, 1.000€ di spese/mese o 15.000€ in fondi.
Riassunto generato con AI

Il conto corrente remunerato di BBVA torna al centro dell’attenzione con una promozione che riconosce il 3% annuo lordo per i primi sei mesi dall’apertura.

L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che scelgono BBVA e comprende conto e carta di debito a zero spese permanenti, interessi liquidati mensilmente e una remunerazione che continua anche dopo il periodo iniziale.

BBVA abbina inoltre cashback, strumenti digitali per la gestione del denaro e diversi servizi bancari inclusi senza costi aggiuntivi.

Apri il conto corrente remunerato di BBVA

Come funziona la remunerazione del conto di BBVA

La promozione di BBVA riconosce un tasso lordo del 3% annuo sulla quota di saldo compresa tra 0 e 200.000 euro durante i primi sei mesi dall’apertura del conto.

Per la parte di saldo oltre 200.000 euro e fino a un milione di euro, il tasso applicato è pari al 2,10% annuo lordo. Gli interessi maturano ogni giorno sul saldo disponibile e vengono accreditati nei primi giorni del mese successivo.

Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Con una giacenza media di 20.000 euro mantenuta per sei mesi, la remunerazione viene calcolata quotidianamente al tasso del 3% lordo e liquidata mese per mese, senza richiedere vincoli di permanenza o un saldo minimo.

Cosa succede al termine della promozione offerta da BBVA

Terminata la promozione iniziale, il conto continua a essere remunerato fino al 31 dicembre 2027.

Il tasso viene aggiornato ogni trimestre ed è collegato al tasso sui depositi della Banca Centrale Europea, con una remunerazione minima pari al 25% del tasso BCE previsto dalle condizioni contrattuali.

Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2026 sono previste condizioni migliorative. I clienti che hanno già superato i primi sei mesi possono ottenere una remunerazione fino al 2,10% annuo lordo rispettando alcune condizioni operative, come l’accredito dello stipendio o della pensione, almeno 1.000 euro di acquisti mensili con le carte BBVA oppure un investimento medio in fondi pari ad almeno 15.000 euro.

Come funziona la carta, il cashback e gli altri servizi digitali inclusi

Oltre alla remunerazione, il conto di BBVA comprende numerosi servizi senza costi aggiuntivi.

La carta di debito è gratuita per sempre e non applica commissioni sul cambio valuta, nemmeno durante il weekend. I prelievi nella zona euro sono gratuiti da 100 euro in su, mentre gli sportelli BBVA in Spagna e Garanti BBVA in Turchia consentono di prelevare contanti senza commissioni.

Tra i servizi inclusi figurano anche:

  • bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti;
  • anticipo dello stipendio fino a cinque giorni;
  • pagamento degli F24;
  • servizio di custodia titoli;
  • Salvadanaio Digitale remunerato;
  • App BBVA per la gestione completa del conto;
  • Pay&Plan per rateizzare acquisti in 3, 5 o 10 rate.

La promozione prevede inoltre un cashback del 3% sui primi 280 euro di acquisti mensili effettuati con la carta di debito durante i primi sei mesi. È prevista anche un’ulteriore iniziativa dedicata alla carta di credito e un programma “Passaparola” che consente di ottenere fino a 200 euro invitando nuovi clienti.

Quanto costa il conto corrente remunerato di BBVA

Il canone del conto corrente non ha alcun costo, come la carta di debito, che è gratuita per sempre.

Ecco gli altri dettagli della proposta di BBVA:

VoceCondizioni
Canone contoZero spese per sempre
Carta di debitoGratuita per sempre
Remunerazione primi 6 mesi3% annuo lordo fino a 200.000 euro
Saldi oltre 200.000 euro2,10% annuo lordo fino a 1.000.000 euro
Liquidazione interessiMensile
Remunerazione successivaFino al 31/12/2027 secondo le condizioni previste
Bonifici SEPAOrdinari e istantanei gratuiti
Cambio valutaNessuna commissione
Prelievi zona euroGratuiti da 100 euro
Cashback3% sui primi 280 euro di acquisti mensili per sei mesi
Apertura contoIn poco più di 5 minuti
Apri il conto corrente remunerato di BBVA
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Revolut ChartGPT Go integrato nelle carte a pagamento

  • News

    Come attivare ChatGPT Go gratis con le carte Revolut Premium, Metal e Ultra

    30 Lug 2026

    di Marina Perotta

    Condividi
  • Carta di credito senza canone TF Bank

  • News

    TF Bank, carta di credito senza canone: Mastercard Gold con assicurazione viaggio e zero costi annuali

    04 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi