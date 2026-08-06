Conto corrente remunerato BBVA 3% lordi per 6 mesi

Il conto corrente remunerato di BBVA torna al centro dell’attenzione con una promozione che riconosce il 3% annuo lordo per i primi sei mesi dall’apertura.

L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che scelgono BBVA e comprende conto e carta di debito a zero spese permanenti, interessi liquidati mensilmente e una remunerazione che continua anche dopo il periodo iniziale.

BBVA abbina inoltre cashback, strumenti digitali per la gestione del denaro e diversi servizi bancari inclusi senza costi aggiuntivi.

Come funziona la remunerazione del conto di BBVA

La promozione di BBVA riconosce un tasso lordo del 3% annuo sulla quota di saldo compresa tra 0 e 200.000 euro durante i primi sei mesi dall’apertura del conto.

Per la parte di saldo oltre 200.000 euro e fino a un milione di euro, il tasso applicato è pari al 2,10% annuo lordo. Gli interessi maturano ogni giorno sul saldo disponibile e vengono accreditati nei primi giorni del mese successivo.

Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Con una giacenza media di 20.000 euro mantenuta per sei mesi, la remunerazione viene calcolata quotidianamente al tasso del 3% lordo e liquidata mese per mese, senza richiedere vincoli di permanenza o un saldo minimo.

Cosa succede al termine della promozione offerta da BBVA

Terminata la promozione iniziale, il conto continua a essere remunerato fino al 31 dicembre 2027.

Il tasso viene aggiornato ogni trimestre ed è collegato al tasso sui depositi della Banca Centrale Europea, con una remunerazione minima pari al 25% del tasso BCE previsto dalle condizioni contrattuali.

Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2026 sono previste condizioni migliorative. I clienti che hanno già superato i primi sei mesi possono ottenere una remunerazione fino al 2,10% annuo lordo rispettando alcune condizioni operative, come l’accredito dello stipendio o della pensione, almeno 1.000 euro di acquisti mensili con le carte BBVA oppure un investimento medio in fondi pari ad almeno 15.000 euro.

Come funziona la carta, il cashback e gli altri servizi digitali inclusi

Oltre alla remunerazione, il conto di BBVA comprende numerosi servizi senza costi aggiuntivi.

La carta di debito è gratuita per sempre e non applica commissioni sul cambio valuta, nemmeno durante il weekend. I prelievi nella zona euro sono gratuiti da 100 euro in su, mentre gli sportelli BBVA in Spagna e Garanti BBVA in Turchia consentono di prelevare contanti senza commissioni.

Tra i servizi inclusi figurano anche:

bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti;

anticipo dello stipendio fino a cinque giorni;

pagamento degli F24;

servizio di custodia titoli;

Salvadanaio Digitale remunerato;

App BBVA per la gestione completa del conto;

Pay&Plan per rateizzare acquisti in 3, 5 o 10 rate.

La promozione prevede inoltre un cashback del 3% sui primi 280 euro di acquisti mensili effettuati con la carta di debito durante i primi sei mesi. È prevista anche un’ulteriore iniziativa dedicata alla carta di credito e un programma “Passaparola” che consente di ottenere fino a 200 euro invitando nuovi clienti.

Quanto costa il conto corrente remunerato di BBVA

Il canone del conto corrente non ha alcun costo, come la carta di debito, che è gratuita per sempre.

Ecco gli altri dettagli della proposta di BBVA: