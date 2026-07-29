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BBVA Deposito Flessibile: interessi fino al 3% e risparmi sempre disponibili

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BBVA Deposito Flessibile torna tra le soluzioni di risparmio con rendimento crescente in base alla durata scelta. Il deposito è attivabile online dai clienti BBVA, non prevede costi di svincolo e consente di investire da 500 euro fino a 1 milione di euro, con tassi lordi fino al 3%

Pubblicato il 29 lug 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

BBVA Deposito Flessibile conto deposito
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BBVA Deposito Flessibile: i 3 punti chiave

  • BBVA Deposito Flessibile è un conto deposito online per clienti titolari di Conto e Carta BBVA, attivabile in pochi minuti tramite App BBVA dopo l’apertura del Conto Corrente BBVA.
  • Importi e durata: versamenti da 500 euro a 1.000.000 di euro, durata personalizzabile da 6 mesi a 5 anni; il tasso lordo cresce con la durata.
  • Flessibilità e vincoli: svincolo anticipato senza commissioni ma influisce sul rendimento — nessun interesse per 6 mesi, 12 mesi, 24 mesi; per 36 mesi, 48 mesi, 60 mesi rendimento lordo dello 0,5%. Un solo versamento iniziale.
Riassunto generato con AI

BBVA Deposito Flessibile è la proposta con cui il gruppo offre un conto deposito a rendimento crescente in funzione della durata dell’investimento.

L’offerta è disponibile online per i clienti BBVA titolari del Conto e Carta BBVA, richiedibile in pochi minuti.

Il conto deposito di BBVA permette di scegliere liberamente durata e importo, mantenendo la possibilità di svincolare il capitale in qualsiasi momento senza costi, secondo le condizioni previste.

Apri il conto BBVA per accedere a Deposito Flessibile

Come funziona il conto Deposito Flessibile BBVA

Il conto deposito di BBVA consente di depositare un importo compreso tra 500 euro e 1.000.000 di euro.

La durata è personalizzabile da 6 mesi fino a 5 anni. All’aumentare del periodo scelto cresce anche il tasso d’interesse lordo riconosciuto sul capitale.

Il deposito viene gestito interamente tramite App BBVA. Per attivarlo è necessario essere titolari del Conto Corrente BBVA e disporre della liquidità da destinare all’investimento.

I tassi di interesse variano in base alla durata

Il rendimento del conto deposito proposto da BBVA varia in funzione del vincolo temporale selezionato. Maggiore è la durata, maggiore è il tasso lordo annuo: si parte dal 2,10% per 6 mesi.

DurataTasso lordo annuo
6 mesi2,10%
1 anno2,20%
2 anni2,60%
3 anni2,80%
4 anni2,90%
5 anni3,00%

Ad esempio, scegliendo un deposito di 5.000 euro con durata di cinque anni, la simulazione riportata da BBVA indica un rendimento lordo di 750 euro, prima dell’applicazione della fiscalità prevista.

Come funziona in caso di svincolo anticipato e come si gestisce il deposito

Uno degli elementi distintivi dell’offerta di BBVA riguarda la flessibilità. Il deposito può essere chiuso in qualsiasi momento direttamente dall’app o dall’area clienti, senza commissioni di estinzione.

Lo svincolo anticipato produce però effetti differenti sul rendimento.

  • Per i depositi con durata di 6, 12 e 24 mesi non viene riconosciuto alcun interesse in caso di chiusura anticipata.
  • Per quelli da 36, 48 e 60 mesi è invece previsto un rendimento lordo dello 0,5% sul capitale depositato.

Ogni deposito prevede un solo versamento iniziale. Per effettuare ulteriori investimenti occorre aprire un nuovo Deposito Flessibile.

Come aprire il conto deposito BBVA

Prima di attivare il deposito è necessario aprire il Conto Corrente BBVA, gratuito secondo le condizioni dell’offerta.

L’apertura avviene completamente online. Successivamente il cliente può ricaricare il conto e attivare il deposito direttamente dall’applicazione.

Il conto corrente collegato include inoltre una remunerazione del saldo, cashback promozionale per i primi sei mesi e diversi servizi operativi senza canone, che possono rendere più semplice la gestione della liquidità destinata al risparmio.

Quanto costa il conto Deposito Flessibile di BBVA

L’apertura del deposito è totalmente gratuita: l’importo minimo è di 500 euro, mentre il massimo di 1.000.000. L’imposta sugli interessi è del 26% e bisogna tenere in considerazione anche l’imposta di bollo dello 0,2% annuo.

VoceCondizioni
Apertura depositoGratuita
Importo minimo500 €
Importo massimo1.000.000 €
DurataDa 6 mesi a 5 anni
Estinzione anticipataSenza costi
Versamenti successiviNon consentiti sullo stesso deposito
Numero depositiPiù depositi attivabili, fino al limite complessivo di 1.000.000 €
Imposta sugli interessi26%
Imposta di bollo0,2% annuo
Livello di rischio dichiarato1 su 6
Apri il conto BBVA per accedere a Deposito Flessibile
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