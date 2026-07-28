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Credem conto online: canone zero, rendimento fino al 4% e premi fino a 250 euro

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L’offerta Credem per l’apertura di un conto online combina canone gratuito, conto deposito con rendimento fino al 4% lordo per sei mesi e iniziative che consentono di ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.it. Inclusi anche servizi digitali e prelievi tramite rete Mooney

Pubblicato il 28 lug 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Conto corrente online con Credem
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Conto online con Credem: i 3 punti chiave

  • Credem: conto Link online con canone zero, gestione via App e Internet Banking, carte Bancomat/Mastercard in PVC riciclato e consulenza filiale/remoto.
  • Conto Deposito Più: 4% lordo per sei mesi (attivazione in filiale) per nuovi clienti che accreditano stipendio o pensione vincolando almeno 5.000 euro; attivazione digitale 2,75%.
  • Promozioni: programma ‘Presentaci un amico‘ buoni Amazon.it da 25€ fino a 250€; concorso ‘Accredita e vinci‘ con estrazioni; prelievi via Mooney in oltre 40.000 punti.
Riassunto generato con AI

I nuovi clienti che aprono un conto online con Credem possono accedere a vantaggi e servizi esclusivi, come un rendimento alto e la possibilità di ottenere dei bonus.

Credem abbina al conto Link un canone pari a zero, servizi bancari online, carte di pagamento e la possibilità di attivare un conto deposito con rendimento fino al 4% lordo.

Credem affianca inoltre iniziative promozionali dedicate ai nuovi correntisti, con bonus in buoni regalo Amazon.it fino a 250 euro e un concorso riservato a chi accredita stipendio o pensione.

Apri un conto corrente online con Credem

Conto online Credem Link: come aprirlo e cosa include l’offerta

Il conto corrente Credem Link permette di gestire l’operatività bancaria attraverso App e Internet Banking, mantenendo comunque il supporto di un consulente sia in filiale sia da remoto.

L’apertura di un conto Credem richiede un documento d’identità oppure SPID, una connessione Internet e il riconoscimento tramite video selfie. La sottoscrizione si conclude con firma elettronica e il conto viene attivato al termine della procedura.

Per i pagamenti è possibile scegliere tra una carta di debito Bancomat oppure una carta internazionale Mastercard. Entrambe sono realizzate in PVC riciclato e risultano gestibili direttamente dai servizi digitali della banca.

Conto deposito Credem: quando si ottiene il rendimento del 4%

Uno degli elementi centrali della promozione di Credem riguarda il Conto Deposito Più, disponibile con due modalità differenti.

Il tasso del 4% per sei mesi per i nuovi clienti

Il rendimento annuo lordo del 4% è riservato ai nuovi clienti che:

  • aprono il conto
  • accreditano stipendio o pensione
  • vincolano almeno 5.000 euro di nuova liquidità per sei mesi

L’attivazione di questa soluzione avviene esclusivamente in filiale.

L’attivazione digitale del conto deposito

Chi apre il conto online può attivare direttamente tramite App o Internet Banking il Conto Deposito Più con rendimento annuo lordo del 2,75% per sei mesi, sempre con un vincolo minimo di 5.000 euro di nuova liquidità.

In caso di svincolo anticipato è prevista una penale e gli interessi maturati non vengono riconosciuti.

Bonus fino a 250 euro e concorso per chi accredita lo stipendio sul conto Credem

L’offerta di Credem comprende anche due iniziative dedicate ai correntisti.

  • Con il programma “Presentaci un amico” è possibile ottenere un buono regalo Amazon.it da 25 euro per ogni nuovo cliente presentato che soddisfa le condizioni previste dal regolamento, fino a un massimo di 250 euro complessivi.
  • Resta inoltre attivo il concorso “Accredita e vinci”. L’accredito dello stipendio o della pensione nel periodo previsto dal regolamento consente di ricevere un ticket mensile valido per partecipare all’estrazione finale di 1.000 buoni regalo Amazon.it da 100 euro ciascuno.

Quanto costa il conto online Credem

Il conto corrente prevede un canone gratuito e include diversi servizi senza costi aggiuntivi.

VoceCosto
Canone conto corrente0 €
Internet Banking e App0 €
F24, MAV e RAV0 €
Carta Bancomat0 €
Carta Mastercard0 € il primo anno, poi 1,50 €/mese
Bonifici online SEPA ed extra SEPA0,50 €
Prelievi ATM Credem0 €
Addebiti SDD0 €
Imposta di bollo0 € sotto 5.000 € di giacenza media; 34,20 €/anno oltre la soglia prevista dalla normativa

Come effettuare prelievi senza sportello con la rete Mooney

Tra i servizi digitali disponibili rientra anche il prelievo di contanti attraverso la rete Mooney.

L’operazione si avvia dall’App Credem, che genera un QR Code utilizzabile presso oltre 40.000 punti vendita convenzionati tra tabaccherie, edicole e bar aderenti al circuito.

L’importo prelevabile varia da 25 a 250 euro, in base alla disponibilità del punto vendita scelto. Questa modalità amplia le possibilità di accesso al contante anche in aree dove gli sportelli bancari risultano meno presenti.

Apri un conto corrente online con Credem
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