C’è tempo fino al 30 giugno 2026 per aderire alla nuova promozione legata a Crédit Agricole e all’apertura di un conto online: i nuovi correntisti possono ottenere fino a 600 euro in Buoni Regalo Amazon.it.
La promozione di Crédit Agricole consente di combinare il bonus di benvenuto, i premi collegati all’utilizzo della carta Visa e il programma Invita un amico.
Indice degli argomenti
Come funziona l’offerta Crédit Agricole sul conto Online
La promozione di Crédit Agricole è valida per le richieste di apertura effettuate fino al 30 giugno 2026. Il conto corrente può essere aperto completamente online in pochi minuti attraverso il sito della banca, senza necessità di recarsi in filiale.
Per partecipare è necessario:
- aprire il Conto Online Crédit Agricole;
- inserire il codice promozionale “VISA” durante la richiesta;
- richiedere la carta di debito Crédit Agricole Visa;
- effettuare almeno una transazione entro 30 giorni dall’apertura.
Come ottenere il Bonus immediato da 50 euro di Crédit Agricole
I nuovi clienti che completano i requisiti previsti dall’iniziativa ricevono un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro come welcome bonus.
Il premio viene riconosciuto dopo almeno una transazione effettuata con la carta Visa, indipendentemente dall’importo speso.
Come avere fino a 150 euro aggiuntivi con carta e accredito stipendio
Oltre al bonus iniziale, è possibile ottenere ulteriori premi:
|Bonus
|Importo
|Welcome Bonus con almeno una transazione
|50 €
|Accredito stipendio o pensione
|50 €
|Utilizzo della carta Visa con spese qualificate
|Fino a 100 €
|Totale promozione diretta
|Fino a 200 €
I buoni vengono inviati all’indirizzo email indicato in fase di apertura entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti.
Come arrivare fino a 600 euro in Buoni Amazon
La soglia massima di 600 euro è raggiungibile grazie al programma Invita un amico.
L’iniziativa consente di ottenere 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it per ogni persona invitata che apre il conto, richiede la carta Visa ed effettua almeno una transazione. Il bonus è riconosciuto fino a un massimo di 8 amici presentati, per un valore complessivo di 400 euro.
L’offerta di Crédit Agricole permette, dunque, di arrivare a 600 euro massimo di importo per i Buoni Amazon, sommando le diverse promozioni:
- fino a 200 euro attraverso la promozione principale;
- fino a 400 euro tramite il programma referral.
Quanto costa il Conto Online Crédit Agricole
Uno dei principali punti di forza dell’offerta di Crédit Agricole, oltre ai bonus previsti, è il canone gratuito per le richieste effettuate entro il 30 giugno 2026. Ci sono anche altri servizi gratis compresi nell’offerta.
|Servizio
|Costo
|Canone conto online
|Gratuito
|App e Home Banking
|Gratuiti
|Bonifici SEPA online
|Gratuiti
|Bonifici istantanei
|Gratuiti
|Domiciliazioni bancarie
|Gratuite
|Carta di debito Visa
|Gratis per 24 mesi, poi 2 €/mese
|Carta Nexi Classic
|49,99 €/anno
|Prelievi ATM Crédit Agricole
|Gratuiti
|Prelievi presso altre banche
|2,10 €
I servizi inclusi nel conto
Il Conto Online Crédit Agricole punta sulla gestione digitale mantenendo il supporto della rete fisica della banca. Tramite l’app è possibile:
- effettuare bonifici ordinari e istantanei;
- pagare bollettini, PagoPA, MAV, RAV e F24;
- monitorare i movimenti;
- collegare conti detenuti presso altri istituti.
I clienti possono inoltre contare su assistenza disponibile 24 ore su 24, notifiche in tempo reale e sulla possibilità di utilizzare la carta Visa con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. A supporto dell’esperienza digitale resta disponibile una rete composta da oltre 1.000 filiali e più di 12 mila consulenti sul territorio.
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