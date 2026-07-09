Scade il 30 luglio 2026 la promozione di Crédit Agricole dedicata ai nuovi clienti che aprono il Conto Online. L’iniziativa consente di ottenere il canone gratuito, accedere a un conto corrente completamente digitale e ricevere fino a 600 euro in Buoni Regalo Amazon.it, rispettando i requisiti previsti dal regolamento.
Crédit Agricole affianca ai servizi online una rete di oltre 1.000 filiali e più di 12.000 consulenti. Grazie a Crédit Agricole i clienti possono avere un conto che integra strumenti digitali e assistenza sul territorio.
Indice degli argomenti
Come ottenere fino a 600 euro di bonus con Crédit Agricole
Crédit Agricole, con l’apertura del suo Conto Online, permette di ottenere fino a 600 euro di bonus, grazie a diverse iniziative cumulabili.
- Il primo bonus da 50 euro viene riconosciuto aprendo il conto con il codice promozionale “VISA”, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione entro 30 giorni.
- Successivamente è possibile ricevere fino a 150 euro aggiuntivi attraverso l’utilizzo della carta Visa e l’accredito dello stipendio o della pensione, secondo le modalità previste dal regolamento.
- Infine entra in gioco il programma “Invita un amico”, che assegna 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it per ogni nuovo cliente presentato, fino a un massimo di 400 euro complessivi.
Come aprire il conto Crédit Agricole
L’apertura del conto di Crédit Agricole richiede pochi minuti e può essere completata direttamente dallo smartphone tramite identificazione con videoselfie e firma digitale. Chi preferisce un supporto personale può comunque scegliere una filiale di riferimento e fissare appuntamenti con il proprio gestore.
L’app rappresenta il centro dell’operatività quotidiana. Oltre 9 operazioni su 10 vengono effettuate tramite smartphone e la piattaforma è stata scaricata più di 2 milioni di volte, con una valutazione media di 4,6 stelle.
Tra le principali funzioni disponibili figurano:
- bonifici ordinari, istantanei e programmati;
- pagamenti PagoPA, CBILL, MAV, RAV, F24 e bollo auto;
- ricariche telefoniche;
- trasferimento gratuito del conto da un’altra banca;
- aggregazione dei conti detenuti presso altri istituti;
- assistenza disponibile 24 ore su 24.
Carta Visa, wallet digitali e gestione della sicurezza
La promozione comprende la carta di debito Crédit Agricole Visa, gratuita per i primi 24 mesi. La carta può essere utilizzata nei negozi fisici, online e all’estero, oltre a essere compatibile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.
Controllo della carta direttamente dall’app
L’applicazione permette di personalizzare l’utilizzo della carta senza contattare il servizio clienti. È possibile:
- modificare i limiti di spesa giornalieri e mensili;
- sospendere temporaneamente la carta;
- bloccarla in caso di necessità;
- monitorare tutte le operazioni in tempo reale.
Conto Crédit Agricole Online: canone a zero Euro
Il canone del Conto Online di Crédit Agricole è gratuito per le richieste effettuate entro il 30 luglio 2026, ma sono anche altri i servizi gratis previsti dall’offerta:
|Servizio
|Costo
|Canone Conto Online
|Gratuito per richieste entro il 30 luglio 2026
|App e Home Banking
|Gratuiti
|Bonifici SEPA online
|Gratuiti
|Bonifici istantanei
|Nessun costo aggiuntivo rispetto al bonifico ordinario
|Domiciliazioni bancarie
|Gratuite
|Carta di debito Crédit Agricole Visa
|Gratuita per 24 mesi, poi 2 euro al mese
|Carta BANCOMAT®
|Gratuita
|Carta di credito Nexi Classic
|49,99 euro l’anno
|Prelievi ATM Crédit Agricole
|Gratuiti
|Prelievi presso altre banche
|2,10 euro
|Estratto conto online
|Gratuito
|Estratto conto cartaceo
|0,85 euro
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