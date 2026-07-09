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Crédit Agricole, conto online a canone zero e fino a 600 euro di bonus: come funziona l’offerta

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Crédit Agricole con il suo Conto Online presenta una promozione a tempo: canone gratuito per le richieste entro il 30 luglio 2026 e fino a 600 euro in Buoni Regalo Amazon.it. L’offerta abbina un conto digitale con operatività completa da app, carta Visa e una rete di oltre 1.000 filiali per l’assistenza sul territorio.

Pubblicato il 9 lug 2026
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Credit Agricole porta un amico, fino a 600 euro di bonus
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L'offerta Crédit Agricole in 3 punti chiave

  • Promozione valida fino al 30 luglio 2026: i nuovi clienti che aprono il Conto Online di Crédit Agricole possono ottenere fino a 600 euro in Buoni Regalo Amazon.it.
  • Apertura via videoselfie e firma digitale; operatività completa dall’app e supporto in oltre 1.000 filiali con 12.000 consulenti.
  • Include la carta di debito Visa gratuita per 24 mesi, controllo e sicurezza dall’app; bonus: 50€ con codice VISA, fino a 150€ per uso/stipendio e fino a 400€ con Invita un amico.
Riassunto generato con AI

Scade il 30 luglio 2026 la promozione di Crédit Agricole dedicata ai nuovi clienti che aprono il Conto Online. L’iniziativa consente di ottenere il canone gratuito, accedere a un conto corrente completamente digitale e ricevere fino a 600 euro in Buoni Regalo Amazon.it, rispettando i requisiti previsti dal regolamento.

Crédit Agricole affianca ai servizi online una rete di oltre 1.000 filiali e più di 12.000 consulenti. Grazie a Crédit Agricole i clienti possono avere un conto che integra strumenti digitali e assistenza sul territorio.

Apri il conto Crédit Agricole e ottieni 600 euro di bonus

Come ottenere fino a 600 euro di bonus con Crédit Agricole

Crédit Agricole, con l’apertura del suo Conto Online, permette di ottenere fino a 600 euro di bonus, grazie a diverse iniziative cumulabili.

  • Il primo bonus da 50 euro viene riconosciuto aprendo il conto con il codice promozionale “VISA”, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione entro 30 giorni.
  • Successivamente è possibile ricevere fino a 150 euro aggiuntivi attraverso l’utilizzo della carta Visa e l’accredito dello stipendio o della pensione, secondo le modalità previste dal regolamento.
  • Infine entra in gioco il programma “Invita un amico”, che assegna 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it per ogni nuovo cliente presentato, fino a un massimo di 400 euro complessivi.

Come aprire il conto Crédit Agricole

L’apertura del conto di Crédit Agricole richiede pochi minuti e può essere completata direttamente dallo smartphone tramite identificazione con videoselfie e firma digitale. Chi preferisce un supporto personale può comunque scegliere una filiale di riferimento e fissare appuntamenti con il proprio gestore.

L’app rappresenta il centro dell’operatività quotidiana. Oltre 9 operazioni su 10 vengono effettuate tramite smartphone e la piattaforma è stata scaricata più di 2 milioni di volte, con una valutazione media di 4,6 stelle.

Tra le principali funzioni disponibili figurano:

  • bonifici ordinari, istantanei e programmati;
  • pagamenti PagoPA, CBILL, MAV, RAV, F24 e bollo auto;
  • ricariche telefoniche;
  • trasferimento gratuito del conto da un’altra banca;
  • aggregazione dei conti detenuti presso altri istituti;
  • assistenza disponibile 24 ore su 24.

Carta Visa, wallet digitali e gestione della sicurezza

La promozione comprende la carta di debito Crédit Agricole Visa, gratuita per i primi 24 mesi. La carta può essere utilizzata nei negozi fisici, online e all’estero, oltre a essere compatibile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Controllo della carta direttamente dall’app

L’applicazione permette di personalizzare l’utilizzo della carta senza contattare il servizio clienti. È possibile:

  • modificare i limiti di spesa giornalieri e mensili;
  • sospendere temporaneamente la carta;
  • bloccarla in caso di necessità;
  • monitorare tutte le operazioni in tempo reale.

Conto Crédit Agricole Online: canone a zero Euro

Il canone del Conto Online di Crédit Agricole è gratuito per le richieste effettuate entro il 30 luglio 2026, ma sono anche altri i servizi gratis previsti dall’offerta:

ServizioCosto
Canone Conto OnlineGratuito per richieste entro il 30 luglio 2026
App e Home BankingGratuiti
Bonifici SEPA onlineGratuiti
Bonifici istantaneiNessun costo aggiuntivo rispetto al bonifico ordinario
Domiciliazioni bancarieGratuite
Carta di debito Crédit Agricole VisaGratuita per 24 mesi, poi 2 euro al mese
Carta BANCOMAT®Gratuita
Carta di credito Nexi Classic49,99 euro l’anno
Prelievi ATM Crédit AgricoleGratuiti
Prelievi presso altre banche2,10 euro
Estratto conto onlineGratuito
Estratto conto cartaceo0,85 euro
Apri il conto Crédit Agricole e ottieni 600 euro di bonus
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Patrizia Chimera

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