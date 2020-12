Con IBM e myInvenio, Credito Emiliano punta a diventare una Power automation driven by AI Bank

La banca reggiana sfrutterà l'integrazione tra le soluzioni per dati e intelligenza artificiale di IBM e quelle di process mining di myInvenio basate sull'hybrid cloud, per dotarsi di una maggiore agilità e resilienza che aiuterà a ridurre il time-to-market nei servizi alla clientela e a migliorare il riequilibrio tra carichi di lavoro, costi e risposte in base alle sfide del mercato [...]

Trasformare e ottimizzare i processi core e rispondere tempestivamente alle nuove sfide del mercato. E’ questo l’obiettivo che ha spinto Credito Emiliano, una delle maggiori banche private italiane a scegliere IBM per i dati e l’intelligenza artificiale e la capacità di process mining di myInvenio, soluzione basata sull’hybrid cloud di IBM. Nell’ambito della strategia di trasformazione e razionalizzazione digitale, la collaborazione con IBM, permetterà a Credem di modernizzare le proprie applicazioni, assicurando una maggiore agilità e resilienza alla banca e migliorando il controllo di prestazioni e costi. Inoltre, l’utilizzo di nuove soluzioni quali l’IBM Cloud Pak for Automation sosterranno Credem nell’evoluzione strategica verso la banca “omnicanale” per essere più vicina alle esigenze dei clienti. Grazie a nuove capacità avanzate, come l’opportunità di raccogliere dati anche in ambiente mobile, l’intelligenza operativa e la possibilità di formulare decisioni predittive, Credem diventerà una “Power automation driven by AI Bank“, pronta ad affrontare le complesse sfide del mercato.

“Grazie all’utilizzo integrato di myInvenio e IBM Cloud Pak for automation, Credem riesce a reagire con grande flessibilità accelerando la sua capacità di rilasciare prodotti e servizi in linea con le esigenze del cliente”, spiega Massimiliano Delsante, Ceo di myInvenio che aggiunge “Questa soluzione, che combina tecnologia e automazione in maniera intelligente, migliora significativamente l’analisi e la gestione dei processi aziendali” e aiuta Credem “ad accelerare l’automazione in più parti dell’organizzazione, non solo per le attività di routine, ma anche per quelle più complesse, di modo che i dipendenti possano concentrarsi su un lavoro a maggior valore” conclude Alessandro La Volpe, IBM Cloud e Cognitive Software Italia.

AI e Hybrid Cloud velocizzano l’automation journey

L’adozione di “IBM Blueworks live” Saas, con strumenti per la modellazione collaborativa, consentirà di mappare tutti i processi bancari. Questo primo approccio offrirà una visione unica, chiara e comune a tutta l’organizzazione che intende diventare “process driven”. Parallelamente, si procederà con l’integrazione tra “Blueworks live”, le soluzioni di process mining di myInvenio e “IBM Business Automation Workflow”, per individuare le inefficienze e aggiungere automazione ai processi critici. La Banca ha già analizzato oltre 50 processi interni e si è posta l’obiettivo di ottimizzare tutti i processi nel medio periodo.

“Abbiamo scelto diversi anni fa le due soluzioni indipendentemente, e già le utilizziamo in parallelo per la gestione dei nostri processi con grande soddisfazione” dichiara Mauro Torelli, CIO Credem che precisa “Crediamo che uno sviluppo seamless delle integrazioni ed una roadmap di sviluppo comune ci porterà un’efficacia ancora maggiore, contribuendo all’aumento della velocity della nostra automation journey”. Una strategia flessibile basata su container, costruita su una piattaforma cloud ibrida, aiuterà Credem ad ampliare le sue capacità, a ridurre il time-to-market nei servizi alla clientela e a migliorare il riequilibrio tra carichi di lavoro, costi e risposte in base alle sfide del mercato.

