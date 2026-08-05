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5 conti a canone zero agosto 2026

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Le offerte sui conti a canone zero ad agosto 2026 uniscono operatività gratuita, remunerazione della liquidità e incentivi all’apertura. SelfyConto, BBVA, Credem Link, Crédit Agricole e Trade Republic propongono soluzioni diverse, con vantaggi che comprendono bonifici gratuiti, rendimenti sui depositi, bonus e servizi per i pagamenti digitali

Pubblicato il 5 ago 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Conti a canone zero
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Conti a canone zero ad agosto 2026: i 3 punti chiave

  • Confronto di conti a canone zero: SelfyConto, BBVA, Credem Link, Crédit Agricole e Trade Republic con servizi digitali, carte e promozioni.
  • Remunerazione e offerte: BBVA e Trade Republic offrono interessi sulla liquidità (es. 3%), Credem Link propone 4% su deposito vincolato, Crédit Agricole bonus fino a 650€.
  • Scelta in base all’uso: SelfyConto per operatività e bonifici istantanei, Trade Republic per investimenti automatici, Crédit Agricole per filiali e bonus.
Riassunto generato con AI

Le offerte sui conti a canone zero disponibili ad agosto 2026 mettono a confronto soluzioni con caratteristiche molto diverse.

SelfyConto, BBVA, Credem Link, Crédit Agricole e Trade Republic affiancano all’assenza del canone servizi digitali, remunerazione della liquidità, carte di pagamento e promozioni dedicate ai nuovi clienti.

La scelta tra SelfyConto, BBVA, Credem Link, Crédit Agricole e Trade Republic dipende soprattutto dalle esigenze operative, dall’utilizzo del conto e dagli eventuali vantaggi collegati a stipendio, investimenti o pagamenti.

SelfyConto: conto gratuito con bonifici istantanei e carta digitale

SelfyConto di Banca Mediolanum offre un canone gratuito fino ai 30 anni. Per gli over 30 il conto è gratuito il primo anno e successivamente il canone può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione oppure effettuando almeno 500 euro di spese mensili.

L’offerta di SelfyConto comprende bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, prelievi senza commissioni negli ATM dell’area euro, carta di debito digitale inclusa e assistenza tramite Selfy Assistant. È inoltre disponibile il conto cointestato, con gestione condivisa delle spese e accesso indipendente per ciascun intestatario.

Fino al 28 agosto 2026, i nuovi clienti possono inoltre partecipare al concorso che mette in palio smartphone Samsung Galaxy.

Apri il conto a canone zero di SelfyConto

BBVA: remunerazione della liquidità e conto senza spese

BBVA mantiene il conto corrente e la carta di debito gratuiti senza limiti di tempo. La promozione riconosce ai nuovi clienti una remunerazione del 3% annuo lordo per i primi sei mesi, con interessi accreditati mensilmente. Successivamente il rendimento resta collegato ai tassi BCE fino al 31 dicembre 2027.

Tra i servizi inclusi figurano bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, cashback promozionale, carta senza canone, cambio valuta senza commissioni e la funzione Pay&Plan, che consente di rateizzare gli acquisti direttamente dall’applicazione.

Il conto BBVA integra anche il Salvadanaio Digitale, utile per separare i risparmi mantenendoli remunerati.

Apri il conto a canone zero di BBVA

Credem Link: deposito al 4% e conto corrente a canone zero

Credem Link abbina un conto corrente online senza canone alla promozione sul Conto Deposito Più. I nuovi clienti che aprono il conto, accreditano stipendio o pensione e conferiscono nuova liquidità possono ottenere un rendimento annuo lordo del 4% su un deposito vincolato di sei mesi.

Il conto Credem Link include Internet Banking e App gratuiti, consulente dedicato, apertura completamente digitale tramite SPID o documento di identità e carta Bancomat gratuita. È disponibile anche una carta Mastercard gratuita per il primo anno e successivamente con canone mensile di 1,50 euro.

L’offerta di Credem comprende inoltre iniziative dedicate ai nuovi clienti, come il programma “Presenta un amico” e il concorso con buoni regalo Amazon destinato a chi accredita lo stipendio o la pensione.

Apri il conto a canone zero di Credem

Crédit Agricole: bonus di benvenuto e canone azzerabile

Il Conto Online Crédit Agricole prevede il canone gratuito per i primi nove mesi. Successivamente può restare a zero per gli under 35, per chi accredita stipendio o pensione, possiede almeno 5.000 euro di patrimonio oppure investe con la banca.

L’offerta di Crédit Agricole include App e Internet Banking gratuiti, bonifici online senza commissioni, carta Visa gratuita per i primi 24 mesi e assistenza tramite una rete composta da oltre mille filiali.

Ad agosto 2026 è disponibile una promozione che permette di ottenere fino a 650 euro in buoni regalo Amazon, tra welcome bonus, premi per l’utilizzo della carta, accredito dello stipendio e iniziativa “Invita un amico”.

Apri il conto a canone zero di Crédit Agricole

Trade Republic: conto con interesse sulla liquidità e investimenti automatici

Trade Republic propone un conto senza canone orientato a chi desidera integrare operatività bancaria e investimenti. I nuovi clienti possono ottenere un interesse del 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro, mentre la carta consente di attivare le funzioni Saveback e Round Up per investire automaticamente parte delle spese effettuate.

La carta virtuale è gratuita, mentre le versioni Classic e Mirror prevedono un costo una tantum. I prelievi da almeno 100 euro sono illimitati e senza commissioni applicate dalla banca.

Trade Republic garantisce anche pagamenti internazionali senza costi aggiuntivi sul cambio valuta, notifiche in tempo reale e strumenti di sicurezza avanzati.

Apri il conto a canone zero di Trade Republic

Conti a canone zero: come scegliere l’offerta più adatta

Le cinque offerte di conti a canone zero rispondono a esigenze differenti: valutare le opzioni proposte può aiutare a selezionare l’offerta più adatta.

  • SelfyConto concentra il valore sull’operatività quotidiana, grazie ai bonifici ordinari e istantanei gratuiti, ai prelievi senza commissioni e alla possibilità di aprire un conto cointestato.
  • BBVA affianca ai servizi bancari una remunerazione della liquidità e iniziative cashback, risultando orientata a chi desidera far crescere il saldo disponibile mantenendo un conto gratuito.
  • Credem Link punta invece sul rendimento del Conto Deposito Più, mantenendo un conto corrente senza canone e servizi digitali completi.
  • Crédit Agricole valorizza soprattutto il sistema di bonus, la presenza di una rete capillare di filiali e la possibilità di azzerare il canone anche dopo il periodo promozionale.
  • Trade Republic, infine, integra conto, carta e investimenti automatici in un’unica piattaforma, proponendo strumenti dedicati alla gestione della liquidità e all’investimento progressivo delle spese.
ContoCanoneCartaBonificiCaratteristica distintiva
SelfyContoGratis fino a 30 anni; primo anno per tutti; poi azzerabileDebito digitale gratuitaSEPA e istantanei gratuitiConto cointestato e Selfy Assistant
BBVAGratis per sempreCarta di debito gratuitaGratuitiLiquidità remunerata fino al 3%
Credem LinkGratisBancomat gratuita; Mastercard gratis il primo anno0,50 € online e istantaneiDeposito al 4% per sei mesi
Crédit AgricoleGratis 9 mesi; poi azzerabileVisa gratuita 24 mesiGratuiti onlineBonus fino a 650 €
Trade RepublicNessun canoneVirtuale gratuitaNon previsti come servizio principaleInteresse sulla liquidità e Saveback
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