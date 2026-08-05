5 conti a canone zero agosto 2026

Le offerte sui conti a canone zero disponibili ad agosto 2026 mettono a confronto soluzioni con caratteristiche molto diverse.

SelfyConto, BBVA, Credem Link, Crédit Agricole e Trade Republic affiancano all’assenza del canone servizi digitali, remunerazione della liquidità, carte di pagamento e promozioni dedicate ai nuovi clienti.

La scelta tra SelfyConto, BBVA, Credem Link, Crédit Agricole e Trade Republic dipende soprattutto dalle esigenze operative, dall’utilizzo del conto e dagli eventuali vantaggi collegati a stipendio, investimenti o pagamenti.

SelfyConto: conto gratuito con bonifici istantanei e carta digitale

SelfyConto di Banca Mediolanum offre un canone gratuito fino ai 30 anni. Per gli over 30 il conto è gratuito il primo anno e successivamente il canone può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione oppure effettuando almeno 500 euro di spese mensili.

L’offerta di SelfyConto comprende bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, prelievi senza commissioni negli ATM dell’area euro, carta di debito digitale inclusa e assistenza tramite Selfy Assistant. È inoltre disponibile il conto cointestato, con gestione condivisa delle spese e accesso indipendente per ciascun intestatario.

Fino al 28 agosto 2026, i nuovi clienti possono inoltre partecipare al concorso che mette in palio smartphone Samsung Galaxy.

BBVA: remunerazione della liquidità e conto senza spese

BBVA mantiene il conto corrente e la carta di debito gratuiti senza limiti di tempo. La promozione riconosce ai nuovi clienti una remunerazione del 3% annuo lordo per i primi sei mesi, con interessi accreditati mensilmente. Successivamente il rendimento resta collegato ai tassi BCE fino al 31 dicembre 2027.

Tra i servizi inclusi figurano bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, cashback promozionale, carta senza canone, cambio valuta senza commissioni e la funzione Pay&Plan, che consente di rateizzare gli acquisti direttamente dall’applicazione.

Il conto BBVA integra anche il Salvadanaio Digitale, utile per separare i risparmi mantenendoli remunerati.

Credem Link: deposito al 4% e conto corrente a canone zero

Credem Link abbina un conto corrente online senza canone alla promozione sul Conto Deposito Più. I nuovi clienti che aprono il conto, accreditano stipendio o pensione e conferiscono nuova liquidità possono ottenere un rendimento annuo lordo del 4% su un deposito vincolato di sei mesi.

Il conto Credem Link include Internet Banking e App gratuiti, consulente dedicato, apertura completamente digitale tramite SPID o documento di identità e carta Bancomat gratuita. È disponibile anche una carta Mastercard gratuita per il primo anno e successivamente con canone mensile di 1,50 euro.

L’offerta di Credem comprende inoltre iniziative dedicate ai nuovi clienti, come il programma “Presenta un amico” e il concorso con buoni regalo Amazon destinato a chi accredita lo stipendio o la pensione.

Crédit Agricole: bonus di benvenuto e canone azzerabile

Il Conto Online Crédit Agricole prevede il canone gratuito per i primi nove mesi. Successivamente può restare a zero per gli under 35, per chi accredita stipendio o pensione, possiede almeno 5.000 euro di patrimonio oppure investe con la banca.

L’offerta di Crédit Agricole include App e Internet Banking gratuiti, bonifici online senza commissioni, carta Visa gratuita per i primi 24 mesi e assistenza tramite una rete composta da oltre mille filiali.

Ad agosto 2026 è disponibile una promozione che permette di ottenere fino a 650 euro in buoni regalo Amazon, tra welcome bonus, premi per l’utilizzo della carta, accredito dello stipendio e iniziativa “Invita un amico”.

Trade Republic: conto con interesse sulla liquidità e investimenti automatici

Trade Republic propone un conto senza canone orientato a chi desidera integrare operatività bancaria e investimenti. I nuovi clienti possono ottenere un interesse del 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro, mentre la carta consente di attivare le funzioni Saveback e Round Up per investire automaticamente parte delle spese effettuate.

La carta virtuale è gratuita, mentre le versioni Classic e Mirror prevedono un costo una tantum. I prelievi da almeno 100 euro sono illimitati e senza commissioni applicate dalla banca.

Trade Republic garantisce anche pagamenti internazionali senza costi aggiuntivi sul cambio valuta, notifiche in tempo reale e strumenti di sicurezza avanzati.

Conti a canone zero: come scegliere l’offerta più adatta

Le cinque offerte di conti a canone zero rispondono a esigenze differenti: valutare le opzioni proposte può aiutare a selezionare l’offerta più adatta.

SelfyConto concentra il valore sull’operatività quotidiana, grazie ai bonifici ordinari e istantanei gratuiti, ai prelievi senza commissioni e alla possibilità di aprire un conto cointestato.

concentra il valore sull’operatività quotidiana, grazie ai bonifici ordinari e istantanei gratuiti, ai prelievi senza commissioni e alla possibilità di aprire un conto cointestato. BBVA affianca ai servizi bancari una remunerazione della liquidità e iniziative cashback, risultando orientata a chi desidera far crescere il saldo disponibile mantenendo un conto gratuito.

affianca ai servizi bancari una remunerazione della liquidità e iniziative cashback, risultando orientata a chi desidera far crescere il saldo disponibile mantenendo un conto gratuito. Credem Link punta invece sul rendimento del Conto Deposito Più, mantenendo un conto corrente senza canone e servizi digitali completi.

punta invece sul rendimento del Conto Deposito Più, mantenendo un conto corrente senza canone e servizi digitali completi. Crédit Agricole valorizza soprattutto il sistema di bonus, la presenza di una rete capillare di filiali e la possibilità di azzerare il canone anche dopo il periodo promozionale.

valorizza soprattutto il sistema di bonus, la presenza di una rete capillare di filiali e la possibilità di azzerare il canone anche dopo il periodo promozionale. Trade Republic, infine, integra conto, carta e investimenti automatici in un’unica piattaforma, proponendo strumenti dedicati alla gestione della liquidità e all’investimento progressivo delle spese.