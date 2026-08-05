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Credem Link, Conto Deposito al 4% lordo per i nuovi clienti: come funziona l’offerta

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Credem presenta un’offerta dedicata ai nuovi clienti che aprono Credem Link, il conto corrente online che consente di accedere a un Conto Deposito con rendimento del 4% annuo lordo per sei mesi. La promozione è riservata a chi apre il conto, accredita stipendio o pensione e vincola nuova liquidità

Pubblicato il 5 ago 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Credem Link
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Credem Link: i 3 punti chiave

  • Promozione: nuovo cliente che apre Credem Link ottiene il 4% annuo lordo per sei mesi sul Conto Deposito Più per nuova liquidità (vincoli 5.000–500.000 €, attivazione in filiale).
  • Gestione online: dopo l’apertura il Conto Deposito Più è attivabile via Internet Banking o App con rendimento 2,75% per sei mesi; lo svincolo anticipato annulla gli interessi e prevede penale minima di 100€.
  • Servizi inclusi: conto corrente a canone zero, Bancomat gratuito o Mastercard gratuita il 1° anno, consulente dedicato, apertura digitale con SPID; iniziative: buono Amazon e concorso.
Riassunto generato con AI

Credem Link è il conto corrente che offre ai nuovi correntisti una promozione che garantisce un rendimento del 4% annuo lordo per sei mesi sul Conto Deposito Più.

L’iniziativa è disponibile per i nuovi clienti Credem che aprono il conto, accreditano stipendio o pensione e conferiscono nuova liquidità.

Oltre al deposito vincolato, Credem include un conto corrente a canone zero, servizi digitali e consulenza dedicata.

Attiva il conto corrente Credem Link

Come funziona l’offerta di Credem Link con rendimento del 4%

Il rendimento del 4% annuo lordo è riconosciuto sul Conto Deposito Più di Credem con vincolo di sei mesi. La promozione è riservata ai nuovi clienti che aprono contestualmente Credem Link, canalizzano lo stipendio o la pensione e depositano nuova liquidità.

L’importo vincolabile parte da 5.000 euro e può arrivare fino a 500.000 euro. L’attivazione di questa versione del deposito avviene esclusivamente in filiale.

Per chi preferisce gestire tutto online, dopo l’apertura del conto è disponibile anche il Conto Deposito Più attivabile tramite Internet Banking e App, che riconosce un tasso annuo lordo del 2,75% per sei mesi sulla nuova liquidità. In caso di svincolo anticipato non vengono riconosciuti gli interessi ed è prevista una penale minima di 100 euro.

Un esempio della remunerazione offerta

Con un deposito vincolato di 10.000 euro per sei mesi al tasso annuo lordo del 4%, gli interessi lordi maturati sono pari a circa 200 euro su base annua, equivalenti a circa 100 euro lordi per il semestre. L’importo effettivo dipende dalla tassazione prevista per i rendimenti finanziari.

Cosa include il conto corrente Credem Link

Oltre all’accesso al Conto Deposito, il conto corrente di Credem offre una dotazione completa per la gestione delle operazioni bancarie quotidiane.

Tra i servizi inclusi figurano:

  • conto corrente a canone zero;
  • App Credem Mobile e Internet Banking senza canone;
  • carta di debito nazionale Bancomat gratuita oppure carta Mastercard gratuita il primo anno e successivamente a 1,50 euro al mese;
  • consulente dedicato, in filiale oppure da remoto;
  • apertura completamente digitale tramite documento d’identità o SPID e firma elettronica.

Quanto costa il conto corrente Credem Link

Credem Link è il conto corrente di Credem a canone zero: anche la carta Bancomat è gratuita, mentre la carta Mastercard, dopo il primo anno a 0 euro, ha un costo di 1,50 euro al mese.

Nell’offerta sono inclusi diversi servizi.

VoceCosto
Canone conto corrente0 €
Internet Banking e App0 €
Carta Bancomat0 €
Carta Mastercard0 € il primo anno, poi 1,50 €/mese
Bonifici online e istantanei SEPA0,50 €
F24, MAV e RAV0 €
Addebiti SDD0 €
Prelievi ATM Credem0 €
Imposta di bollo0 € sotto 5.000 € di giacenza media; 34,20 €/anno oltre la soglia

Le altre iniziative riservate ai clienti Credem Link

L’offerta di Credem comprende anche ulteriori iniziative promozionali.

  • I clienti possono invitare fino a dieci amici e ricevere un buono Amazon da 25 euro per ogni nuova apertura che soddisfa i requisiti previsti dal regolamento, fino a un massimo di 250 euro.
  • È inoltre disponibile il concorso dedicato a chi accredita stipendio o pensione sul conto, con l’estrazione di 1.000 buoni regalo Amazon da 100 euro. La partecipazione avviene attraverso l’accredito mensile nel periodo previsto dall’iniziativa.
Attiva il conto corrente Credem Link
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Patrizia Chimera
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