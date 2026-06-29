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BBVA rivoluziona il pagamento a rate con carta di debito: come funziona Pay&Plan

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Con Pay&Plan di BBVA è possibile suddividere alcuni acquisti in rate direttamente dall’app, senza richiedere una carta di credito. La soluzione si affianca al conto gratuito e ai vantaggi promozionali dedicati ai nuovi clienti

Pubblicato il 29 giu 2026
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Pagamento a rate con carta di debito con BBVA in 3 punti chiave

  • Pay&Plan consente di rateizzare acquisti con la Carta di Debito BBVA (min €50, ultimi 90 giorni, contrassegnati rateizzabili); piani in 3/5/10 rate, soggetti a valutazione del merito.
  • Costi con commissioni trasparenti distribuite sulle rate, nessun interesse aggiuntivo oltre alla simulazione; addebito il giorno 5 del mese e possibilità di estinzione anticipata dall’app.
  • L’offerta include conto a canone zero, cashback e remunerazione sul saldo, programma Passaparola con premi fino a €200 e funzioni di sicurezza come la Modalità discreta intelligente.
Riassunto generato con AI

Rateizzare una spesa senza utilizzare una carta di credito è fattibile grazie a BBVA e a Pay&Plan, una funzionalità che permette il pagamento a rate con carta di debito direttamente dall’app della banca.

La novità arriva in un momento in cui cresce l’interesse per strumenti di pagamento più flessibili e offre ai clienti BBVA un’alternativa per distribuire nel tempo il costo degli acquisti, mantenendo la liquidità sul conto corrente. L’iniziativa si inserisce nell’offerta BBVA dedicata ai nuovi clienti, che comprende anche conto a zero spese, cashback e remunerazione del saldo.

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Pay&Plan di BBVA: rateizzazione direttamente dopo l’acquisto

A differenza dei finanziamenti richiesti prima del pagamento, Pay&Plan entra in gioco dopo che la transazione è stata conclusa, nel pieno rispetto del modello Buy-Now-Pay-Later (BNPL).

L’utente può aprire l’app BBVA, individuare i movimenti contrassegnati come “rateizzabili” e decidere se trasformarli in un piano di rimborso.

Possono essere inclusi gli acquisti:

  • effettuati con la Carta di Debito BBVA;
  • di almeno 50 euro;
  • eseguiti negli ultimi 90 giorni;
  • idonei alla rateizzazione secondo le condizioni previste dalla banca.

L’attivazione richiede pochi passaggi e resta subordinata alla valutazione del profilo creditizio del cliente.

Fino a 10 rate possibili con il pagamento a rate con carta di debito di BBVA

Uno degli aspetti centrali del servizio di BBVA è la trasparenza delle condizioni economiche.

Prima della conferma viene mostrata una simulazione completa con importo della rata, commissioni applicate e costo complessivo dell’operazione. È possibile scegliere tra tre differenti durate: 3, 5 oppure 10 rate mensili.

Ecco un esempio di rateizzazione

CaratteristicaValore
Importo dell’acquisto1.000 €
Rate disponibili3, 5 o 10
Commissione nell’esempio10 €
TAN6,00%
TAEG12,06%
Totale da rimborsare1.010 €

Le rate vengono addebitate automaticamente sul conto il quinto giorno del mese. Il piano può inoltre essere estinto anticipatamente tramite app.

L’offerta BBVA oltre alla rateizzazione

Pay&Plan rappresenta uno dei servizi disponibili per chi apre il Conto BBVA durante il periodo promozionale. Il conto corrente è gratuito e include diversi vantaggi economici nei primi mesi di utilizzo.

Tra le iniziative previste da BBVA rientra anche la Promo Gran Cashback. Aprendo il Conto BBVA entro il 30 giugno 2026, i nuovi clienti possono ricevere un cashback del 3% sui primi 500 euro di spesa effettuati nel primo mese di utilizzo della Carta di Debito BBVA. Un incentivo che si aggiunge alle altre funzionalità del conto e della carta.

ServizioCondizioni
Conto correnteGratuito per sempre
Cashback3% sui primi 280 € di spesa mensile per 6 mesi
Gran Cashback
3% di cashback sui primi 500 € di acquisti effettuati nel primo mese dal primo utilizzo della carta di debito. Offerta valida aprendo il Conto BBVA entro il 30/06/2026
Remunerazione del saldo3% lordo per i primi 6 mesi
Remunerazione successivaVariabile e garantita fino al 31 dicembre 2027
Bonifici SEPAOrdinari e istantanei gratuiti
Servizi inclusiSalvadanaio Digitale, F24, anticipo stipendio, prelievi in area euro, custodia titoli

La combinazione tra pagamento dilazionato, carta di debito e servizi bancari digitali conferma una tendenza ormai evidente: gli strumenti di pagamento stanno evolvendo verso soluzioni sempre più integrate, nelle quali la flessibilità non dipende più esclusivamente dalla disponibilità di una carta di credito.

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Patrizia Chimera

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