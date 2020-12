SaniPOS sanifica i terminali di pagamento elettronici con raggi UV-C

È il primo prodotto della linea SaniSolutions pensata da Open Service e AC&E per rendere sicuri e costantemente monitorati gli strumenti di pagamento elettronico e gli ambienti in cui avvengono, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 [...]

SaniPOS è un sistema di sanificazione dei POS bancari che utilizza la tecnologia avanzata dei raggi UV-C per contrastare la diffusione del Covid-19 potenzialmente trasmissibile dal contatto con strumenti di pagamento. Dopo aver inserito il POS nel dispositivo, in 30 secondi le lampade UV emettono raggi UV-C che lo sterilizzano eliminando virus, batteri e muffe presenti sulla superficie e negli interstizi dei tasti, rendendolo sicuro al 100%. Si presta all’uso in tutti gli esercizi commerciali, nelle industrie, negli studi professionali, nelle strutture ospedaliere e farmacie, nelle strutture ricettive, nei ristoranti e bar, nei musei e in tutti i luoghi che utilizzano strumenti di pagamento con carte.

E’ il primo prodotto della linea SaniSolutions, nata dall’esperienza nell’Information Technology di Open Service e dalle competenze tecniche e scientifiche dei laboratori e dei professionisti di AC&E. Nelle prossime settimane verranno lanciati sul mercato due ulteriori prodotti: SaniHub, piattaforma software per il controllo della qualità del microclima ambientale, che rileva KPI di performance ambientale e segnala al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione le situazioni al di fuori dei parametri; e SaniSmart, un sensore fisico collegato alla piattaforma software SaniHub per il rilevamento in tempo reale dei parametri. Tutti gli ambienti che utilizzeranno i sistemi SaniSolutions saranno riconoscibili grazie alla vetrofania esposta all’ingresso.

Alessia Grandis, CEO di Open Service commenta “Vogliamo essere al fianco delle aziende fornendo dei dispositivi sicuri poiché certificati nell’efficacia dai migliori enti sul territorio, tecnologicamente avanzati, ma soprattutto un servizio di supporto ed assistenza in grado di garantire il ROI dell’investimento nel tempo e di monitorare l’efficacia dell’utilizzo dei prodotti”.

Una sanitizzazione con raggi UV-C certificata

“In questa emergenza ci siamo attivati investendo in nuove strumentazioni ed ampliando i nostri laboratori per affrontare il progetto della sanificazione in maniera scientifica. Da mesi lavoriamo su diverse tecnologie come i sistemi UV-C, avvalendoci di collaborazioni con importanti università e laboratori di analisi chimica e microbiologica” racconta Matteo Marconi, CEO di AC&E che ha supportato il progetto SaniSolutions per validare SaniPOS, definendo le caratteristiche del sistema ad UV-C e misurando l’efficacia di abbattimento di virus, muffe e batteri.

Il progetto e il design della struttura di SaniPOS, la posizione della lampada, abbinata alla scelta ed uso dei materiali ottimizza la potenza della lampada UV-C Osram Puritech HNS, permettendo un aumento dell’efficacia a fronte di una minore esposizione, ed evitando qualsiasi tipo di dispersione per una totale sicurezza dell’utilizzatore. Contrariamente ai prodotti di igienizzazione classici, che a lungo andare possono deteriorare i dispositivi, dai tasti, al vetro, alle superfici in plastica, rendendo necessaria la sostituzione del terminale, SaniPOS non compromette la funzionalità o l’aspetto del terminale, lasciandolo inalterato nel tempo.