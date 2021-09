Nexi si rafforza nel retail: ampliato l’accordo con JYSK

Importante accordo per Nexi Group sul fronte del retail: la società è stata infatti scelta da JYSK, catena internazionale di arredamento per la casa e il giardino, come fornitore di soluzioni di pagamento in 5 nuovi Paesi Europei: Italia, Austria, Germania, Svizzera e Francia. Questi mercati si aggiungono agli altri Paesi (nove) in cui il servizio viene già offerto tramite Nets, entrata a far parte del Gruppo Nexi da luglio 2021, per complessivi quattordici mercati. In particolare, Nexi metterà a disposizione terminali di nuova generazione in grado di garantire un’esperienza di pagamento comoda e veloce, che possano consentire a JYSK di accettare pagamenti digitali sia in store che online. Con un occhio di riguardo alle specificità locali: il retailer, infatti, ha la necessità di consentire ai propri clienti di scegliere le modalità di pagamento preferite, incluse quelle più utilizzate a livello locale. Una condizione irrinunciabile per JYSK, che sta costantemente ampliando la propria presenza in tutta Europa grazie all’apertura di circa 150 nuovi punti vendita ogni anno.

“Vogliamo un partner che ci permetta di accettare pagamenti sia dai principali circuiti internazionali, come Visa e MasterCard, sia da soluzioni nazionali dei Paesi in cui operiamo, rendendo il pagamento il più semplice possibile per i nostri clienti – afferma Preben Bonde Larsen, Payment Solutions Manager di JYSK – Il Gruppo Nexi è in grado di supportare le nostre esigenze in tutti i mercati e siamo felici di beneficiare delle sinergie derivanti dall’avere un partner comune in 14 paesi”.

“Con questo accordo sfruttiamo la nostra presenza a livello locale e la nostra diffusione in Europa sulla base della proposta di valore combinata e rafforzata che ora possiamo offrire come Gruppo. Insieme ai nostri colleghi di Nets intendiamo supportare con decisione l’espansione di JYSK in Europa, offrendo ai suoi clienti la migliore esperienza di pagamento possibile”, afferma Enrico Trovati, Merchant Services & Solutions Director di Nexi.