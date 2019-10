Ingenico dà appuntamento a oil&nonoil

Si avvicina l’appuntamento con Oil&nonoil, la manifestazione dedicata al settore petrolifero (distribuzione, stoccaggio & trasporto carburanti) e dei servizi per gli automobilisti, che si terrà i prossimi 23 e 24 Ottobre a Roma. All’evento sarà presente Ingenico Italia (presso lo STAND SE6), con l’obiettivo dichiarato di incontrare partner e clienti che operano in un mercato in profonda evoluzione: stazioni di erogazione GNL, punti di ricarica elettrica, soluzioni integrate di piazzale, car-wash evoluti, nuovi servizi per automobilisti e autotrasportatori proposti nelle stazioni di servizio. Per venire incontro a queste trasformazioni, Ingenico presenterà le sue nuove soluzioni di pagamento dedicate al settore che consentono di accettare ogni strumento di pagamento, carte fuel e carte loyalty, sia in ambienti indoor che sul piazzale, oltre alle soluzioni complete (H24) per la gestione di carte petrolifere e flotte aziendali. In particolare, saranno presentate alcune specifiche novità, tra cui:

• SELF, nuovi moduli di pagamento integrabili in sistemi non presidiati e self-service OPT

• APOS, la nuova soluzione portatile Android-based, su cui vengono eseguiti pagamenti elettronici e App di business per un sistema di check-out completo nella stazione di servizio

• OPEN, nuovi lettori contactless integrabili in sistemi unattended sul piazzale, concepiti per pagamenti di importi fissi come ad esempio negli autolavaggi o installabili in chioschi di ricarica per auto elettriche.

Si tratta di soluzioni concepite per migliorare la gestione logistica della stazione di servizio e offrire nuove applicazioni di valore per il cliente finale.