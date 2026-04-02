Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

partnership

Nexi e PayPal rafforzano l’alleanza: pagamenti digitali più semplici in Europa

Home Payment Services
Indirizzo copiato

Le due aziende estendono la loro partnership a livello europeo per semplificare i pagamenti digitali e accelerare la trasformazione delle imprese. L’integrazione diretta dei servizi PayPal nella piattaforma Nexi promette una gestione più efficiente per i merchant, con benefici concreti in termini di operatività, accesso ai servizi e crescita nel commercio digitale

Pubblicato il 2 apr 2026
Nexi PayPal Europa

Nexi e PayPal rafforzano la loro collaborazione strategica estendendola a livello europeo. Dopo il successo dell’accordo siglato in Italia nel 2016, le due aziende puntano ora a sostenere la digitalizzazione delle imprese in tutto il continente, offrendo strumenti più semplici e integrati per la gestione dei pagamenti digitali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Antonio Clericò

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • IT Wallet

  • normative

    IT-Wallet, via libera dal Garante privacy alla fase di sperimentazione

    11 Set 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • euro digitale Ue

  • scenari

    Pagamenti digitali, l’Europa cerca l’indipendenza dalle big tech americane

    02 Mag 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • Nexi Zucchetti

  • partnership

    Nexi e Zucchetti uniscono le forze per rivoluzionare i pagamenti nel retail e nell’hospitality

    05 Nov 2025

    di Antonio Clericò

    Condividi
  • Caffè cashless: nel 2025 boom di pagamenti digitali nei bar italiani

  • innovative payments

    Caffè cashless: nel 2025 boom di pagamenti digitali nei bar italiani

    04 Set 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi