Nexi e PayPal rafforzano la loro collaborazione strategica estendendola a livello europeo. Dopo il successo dell’accordo siglato in Italia nel 2016, le due aziende puntano ora a sostenere la digitalizzazione delle imprese in tutto il continente, offrendo strumenti più semplici e integrati per la gestione dei pagamenti digitali.
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Nexi e PayPal rafforzano l’alleanza: pagamenti digitali più semplici in Europa
Le due aziende estendono la loro partnership a livello europeo per semplificare i pagamenti digitali e accelerare la trasformazione delle imprese. L’integrazione diretta dei servizi PayPal nella piattaforma Nexi promette una gestione più efficiente per i merchant, con benefici concreti in termini di operatività, accesso ai servizi e crescita nel commercio digitale
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