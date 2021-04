Per Worldline una nuova piattaforma Ingenico per pagamenti omnichannel

Sviluppata da Ingenico, a Worldline brand, la piattaforma AXIUM è progettata per massimizzare il potenziale di integrazione tra il mondo del commercio fisico e quello del commercio digitale. Per rispondere alle esigenze in-store e in mobilità, sono stati sviluppati tre nuovi smart POS user-friendly (AXIUM DX8000, EX8000 ed EX6000) che, sfruttando il potenziale di Android 10 e un ampio touch-screen, forniscono i presupposti per nuove e stimolanti esperienze di acquisto per l’utente, integrando pagamenti e applicazioni a valore aggiunto. Lato merchant permette di integrare facilmente le applicazioni di business con i pagamenti. Ma tutti gli operatori del mercato dei pagamenti possono contribuire all’ecosistema: banche, acquirer, ISV, sviluppatori di applicazioni a valore aggiunto e merchant possono creare nuove opportunità in modo semplice e rapido.

Michel Léger, EVP Global Solutions Development, TSS, Worldline sottolinea “Abbiamo unito la nostra esperienza mondiale nei pagamenti con una tecnologia all’avanguardia per consentire agli operatori del mercato dei pagamenti non solo di creare user-experience innovative nel mondo del commercio e dei pagamenti, ma anche di supportare qualunque strategia di crescita del loro business”.

Inoltre, i clienti possono fare affidamento sull’Android Competence Center di Ingenico, che offre una rete mondiale di oltre 350 esperti Android, con la giusta esperienza negli standard di pagamento locali e internazionali, nella sicurezza dei sistemi e nella gestione di significativi parchi macchine, oltre che essere supportati dall’affidabilità dei prodotti.