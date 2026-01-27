report

Italiani sempre meno pazienti davanti alla cassa: una survey myPOS rivela frustrazioni diffuse tra code, contanti obbligatori e limiti contactless. Cresce la richiesta di pagamenti rapidi e digitali, come POS mobili e tap and go. Carte e smartphone guidano la transizione, mentre esercenti e fintech accelerano verso esperienze più semplici, flessibili e sicure condivise oggi