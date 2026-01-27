Italiani sempre più impazienti davanti a code e sistemi di pagamento lenti: è quanto emerge da una nuova survey commissionata da myPOS, fintech attiva nel supporto alle piccole e medie imprese europee con soluzioni per i pagamenti digitali. L’indagine, condotta da OnePoll su 2.000 consumatori, fotografa le difficoltà più comuni vissute durante i pagamenti in negozi, ristoranti ed eventi, mettendo in evidenza una richiesta chiara: esperienze più veloci, semplici e digitali.
Pagare senza attese: gli italiani chiedono velocità e digitale nei pagamenti
Italiani sempre meno pazienti davanti alla cassa: una survey myPOS rivela frustrazioni diffuse tra code, contanti obbligatori e limiti contactless. Cresce la richiesta di pagamenti rapidi e digitali, come POS mobili e tap and go. Carte e smartphone guidano la transizione, mentre esercenti e fintech accelerano verso esperienze più semplici, flessibili e sicure condivise oggi
