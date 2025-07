Il settore Food & Beverage italiano sta vivendo una trasformazione digitale, con i pagamenti elettronici che diventano sempre più frequenti. Adyen, piattaforma tecnologico-finanziaria leader a livello globale, ha condotto un’indagine con OnePoll per capire le abitudini degli italiani in relazione ai metodi di pagamento. Il 67% degli intervistati ha dichiarato di preferire i pagamenti digitali quando acquistano cibo e bevande, segno che la digitalizzazione sta prendendo piede anche in questo ambito tradizionale. Tra le modalità preferite spiccano ancora la carta di credito e debito, ma anche soluzioni innovative come i QR code e le app stanno guadagnando terreno.

Pagamenti nel Food & Beverage: la velocità al primo posto

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalla survey riguarda la velocità del processo di pagamento. Il 77% degli italiani considera fondamentale che la transazione avvenga rapidamente, senza lunghe attese. Questo aspetto si riflette anche nelle scelte dei metodi di pagamento: il 29% degli intervistati ha indicato la facilità d’uso come fattore principale, mentre il 26% ha sottolineato la rapidità come elemento determinante. La crescente importanza della velocità implica una spinta verso soluzioni sempre più snelle e automatizzate, capaci di rispondere alle esigenze di consumatori sempre più esigenti.

L’interesse per le soluzioni di pagamento innovative

L’adozione di soluzioni di pagamento innovative sta crescendo. Il 69% degli italiani sarebbe disposto a utilizzare il QR code o le app per pagare al tavolo. Tuttavia, il 40% di questi lo farebbe solo a condizione che il servizio sia rapido. Questo evidenzia l’importanza della velocità anche nelle nuove modalità di pagamento, che non sono ancora universalmente accettate.

Le preferenze variano tra le diverse fasce di età: i più giovani sono più propensi ad adottare app e pagamenti tramite kiosk, con il 24% dei 25-34enni favorevoli ai pagamenti in app e il 14% dei 18-24enni favorevoli al pagamento tramite kiosk.

La centralità del contatto umano

Nonostante l’avanzamento della digitalizzazione, il fattore umano continua a giocare un ruolo fondamentale nell’esperienza di pagamento. Il 61% degli italiani preferisce ancora pagare in cassa con un operatore, in particolare tra gli over 45. Tuttavia, le nuove generazioni tendono a prediligere il self-checkout, con il 46% dei 25-34enni che sceglie questa opzione.

Interessante è anche il dato sui più giovani (18-24 anni), che per il 51% continuano a preferire il pagamento in cassa con un operatore, indicando che l’interazione umana non è ancora scomparsa, anzi, per molte persone rappresenta un elemento essenziale.

Fedeltà e mance: tradizione e innovazione

La ricerca ha esplorato anche l’interesse per i programmi fedeltà legati ai pagamenti digitali. I risultati mostrano che il 39% degli italiani sarebbe incentivato a utilizzare più spesso i pagamenti digitali se fossero previsti sconti, cashback o punti. In particolare, gli sconti sono l’incentivo più apprezzato, soprattutto tra i 25-34enni (52%).

Il cashback piace particolarmente ai 35-44enni, mentre la raccolta punti trova il suo maggior consenso tra i più giovani. Sul fronte delle mance, sebbene il contante rimanga la scelta preferita (52%), il 37% dei 25-34enni preferisce offrire la mancia in modalità digitale, segno di un cambiamento nelle abitudini anche nei piccoli gesti quotidiani.

Conclusioni

La survey di Adyen conferma che i pagamenti digitali stanno crescendo nel settore Food & Beverage, con una preferenza sempre maggiore per soluzioni rapide e innovative. Le nuove generazioni sono più predisposte ad adottare app e metodi alternativi, ma il contatto umano e la velocità rimangono elementi chiave. L’evoluzione digitale in questo settore non elimina le tradizioni, ma le integra, dando vita a una combinazione di tecnologie avanzate e interazioni umane, che soddisfano le esigenze di tutti i consumatori.